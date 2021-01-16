   Ali Riahi - غزالة  

منجي الرحوي: البلاد في حيط لن ينقذها لا تحوير وزاري ولا بيان تنديد ويجب حل البرلمان

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 15:51 قراءة: 0 د, 26 ث
قال السبت 16 جانفي، النائب منجي الرحوي ان اصدار رئيس البرلمان، راشد الغنوشي بيانا، لإدانة العنف لا يتنزلةفي اطار موقف مبدئي ضد العنف.
ونبه الرحوي الي ان اصدار الغنوشي لبيان ادانة العنف هو موقف املته الضرورة السياسية والبرلمانية في وضع شلل كلي للبرلمان.
واعتبر الرحوي أن ما حدث يؤكد أن البرلمان الان رهينة لقوى رجعية وانتهازية وعلى رأسها حركة النهضة وخلص الرحوي الي ضرورة حل البرلمان وقال "البلاد في حيط" لن ينقذها لا تحوير وزاري ولا بيان تنديد" وختم تدوينته بالقول حل البرلمان واجب.


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