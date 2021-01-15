دار تونس بسويسرا تُكذّب خبر اقدام نائبة على الاعتصام داخلها مطالبة بابعادها عن التجاذبات السياسية

أعلنت النائبة عن الكتلة الديمقراطية منيرة العياري دخولها في اضراب داخل مؤسسة دار تونس بسويسرا لدعم التحركات الاخيرة للكتلة.وقالت النائبة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك "امام تهديد البعض من انصار ائتلاف الكرامة بالهجوم على دار تونس وقد تجمعوا امامها توجهت الى السفارة التونسية ببارن وانا معتصمة حاليا في مقر السفارة شكرا".ونفت دار تونس على الفور تلك المعلومات قائلة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان تلك المعلومات غير صحيحة وبان المؤسسة مركز ثقافي واجتماعي ولا علاقة له بالتجاذبات السياسية الدائرة".وطالبت الدار مختلف الحساسيات احترام حيادية المرفق الذي يعمل لصالح الجالية وتقوية روابطه الثقافية بالبلد.