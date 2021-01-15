صورة اليوم في ذكرى الثورة: زعيمة حزب الدستور يحيط بها المناضلون ويرفعون صورة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة

نشرت الجمعة 15 جانفي، المناضلة والناشطة الحقوقية أم زياد صورة تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة، يظهر فيها بعض رموز حزب التجمع المنحل، محمد الغرياني وعبير موسي والسيدة العقريى يحيط بهم عدد من أبناء الحزب وهم يرفعون صور بن علي وهي صورة يبدو أنها التقطت ليلة هروب بن علي.وعلقت أم زياد على الصورة ساخرة من عبير موسى " أفضل ما نبدأ به اليوم صورة الزعيمة الصامدة وهي في الصفوف الاولى لحزب الدستور وتحيط بها كوكبة من المناضلين الاطهار الذين لا يبدلون تبديلا والجميع يلوحون بصور المجاهد الأكبر الحبيب بورڨيبة".