   Abdelwahab - على ايه بتلموني  

تجند له 30 عون امن ...ليلية الاطاحة باخطر مجرم في اريانة وفي حقه 18 منشور تفتيش واحكام سجنية

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 10:52 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية واعوان فرقة الطريق العمومي واثر مداهمة ليلية من الاطاحة بمجرم مصنف خطير جدا مختبأ داخل شقة ومحل 18 منشور تفتيش في قضايا براكاجات وسرقات وافتكاك الدراجات النارية من أصحابها والسطو على المنازل ....

بالتحري معه تبين انه محكوم ايضا ب10 سنوات سجنا وانه فار من العدالة منذ 5 سنوات ويتنقل من مكان الى آخر حتى لا يتم كشف هويته والقبض عليه .....


وقد تم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية لمواصلة الابحاث معه.

وللاشارة فان المتهم تجند له 30 عون امن للاطاحة به وايقافه.

Commentaires


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Karimyousef  (France)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 11h 00m |           
تحية و تشجيع الى وحدات الامن من اجل مواصلة مكافحة الجريمة و توفير الاستقرار و الامان



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