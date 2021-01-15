في الذكرى العاشرة للثورة، الرئيس قيس سعيّد يحتجب وسفارات عدد من الدول الأجنبية تهنّئ الشعب التونسي بثورته

باب نات -

احتجب الخميس 14 جانفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الظهور بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة وعلى عكس الرؤساء السابقين لم يوجه أي كلمة للشعب التونسي بالمناسبة ولم يصدر أي بيان عن رئاسة الجمهورية في الغرض.وفي مقابل غياب رئيس الجمهورية حضرت سفارات الدول الأجنبية بمنشورات وفيديوهات لتهنئة الشعب التونسي بذكرى الثورة.واختار سفير بريطانيا بتونس تهنئة التونسيين من شارع الحبيب بورقيبة من خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة على موقع الفايسبوك.من جانبها اختارت السفارة الألمانية بتونس تهنئة الشعب التونسي من خلال فيديو لوزير الدولة بوزارة الخارجية.ونشرت بعض السفارات الأخرى منشورات في صفحاتها الرسمية تهنى من خلالها الشعب التونسي بذكرى الثورة على غرار سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارات ايطاليا وسويسرا وكندا.