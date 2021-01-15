   Abdelwahab - على ايه بتلموني  

في الذكرى العاشرة للثورة، الرئيس قيس سعيّد يحتجب وسفارات عدد من الدول الأجنبية تهنّئ الشعب التونسي بثورته

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 10:45 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - احتجب الخميس 14 جانفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الظهور بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة وعلى عكس الرؤساء السابقين لم يوجه أي كلمة للشعب التونسي بالمناسبة ولم يصدر أي بيان عن رئاسة الجمهورية في الغرض.

وفي مقابل غياب رئيس الجمهورية حضرت سفارات الدول الأجنبية بمنشورات وفيديوهات لتهنئة الشعب التونسي بذكرى الثورة.


واختار سفير بريطانيا بتونس تهنئة التونسيين من شارع الحبيب بورقيبة من خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة على موقع الفايسبوك.

من جانبها اختارت السفارة الألمانية بتونس تهنئة الشعب التونسي من خلال فيديو لوزير الدولة بوزارة الخارجية.

ونشرت بعض السفارات الأخرى منشورات في صفحاتها الرسمية تهنى من خلالها الشعب التونسي بذكرى الثورة على غرار سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارات ايطاليا وسويسرا وكندا.









Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218720

Sarramba  (Nigeria)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 12h 58m |           
رئيس "آل عبو" غاضب شادد التركينة .من ناحية أخرى نشكر هذا "االئيم" الذي يعلِّمنا كل يوم أكثر فأكثر، أن حدود الحماقة والرّذيلة هي أبعد ممّا تعوّدت عليه البشريّة جمعاء، ويبدُ أنّ لا نهاية لها في الأفق
ولا حول ولا قوة إلا بالله

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 12h 22m |           
فضيحة...فضيحة

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 12h 06m |           
قيس سعيد يرفض الاحتفال مع الشعب بذكرى شباب ثائر منتصر
ويفضل الاحتفال بذكرى شباب محبط ينتحر
انه ممن يسعدهم الانتحار ولا يسعدهم الانتصار



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