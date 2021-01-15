   Abdelwahab - على ايه بتلموني  

الصحبي البصلي " يا خيبة المسعى ولينا " نطلبو" التلقيح من الجزائر"

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 10:25 قراءة: 1 د, 1 ث
قال السفير السابق الصحبي البصلي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام " ان الحديث عن القناصة ثبت عدم صحته مضيفا "القنّاصة مهمش توانسة و مهمش متاع بن علي"

وأضاف الصحبي البصلي الذي كان من المقربين من بن علي " أجهزة من خارج تونس فرضت على التونسيين الخروج عبر الفايسبوك ودعوهم لإسقاط النظام بحجة انه فاسد.
وأضاف الصحبي البصلي " المئتي سنة بخصوص الثورة الفرنسية مثل العشرة سنين الأخيرة في تونس" متابعا "اللّي طلع بفكرة المجلس التأسيسي ندم عليها".

وأضاف الصحبي البصلي " قلت لراشد الغنوشي "الوحيد اللّي ينجّم يمنّعك هو الباجي قايد السبسي".
أما كمية الأموال الضخمة التي تم تصويرها في قصر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم الثورة فقد أكد البصلي أنها قضية مفتعلة ومسرحية مفبركة ولا تمت للواقع بصلة ومؤكداً نفس التصريح الذي ادلى به وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي في نفس القضية.
وانتقد الصحبي البصلي المنظومة الحالية قائلا " لتوّا لا عنّا لا ديمقراطية و لا حريّة إعلام في تونس".
وحول التلاقيح قال الصحبي البصلي " الجزائريون مشكورين بخصوص تقاسم التلقيح مضيفا " لكن يا خيبة المسعى لقد أصبحنا نأخذ التلاقيح من الجزائر".
مضيفا "التلاقيح مهيش عُطريّة و أيّ تلقيح بش يدخل لازمو يتعدّى على المخابر التونسية و تتمّ الموافقة عليه".


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218719

Sarramba  (Nigeria)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 12h 44m |           
مهما كانت مصداقية البصلي
الحماقة والغباء والكذب على الشّعب والضحك على الّحى، أوصلت دنائة الرئاسة ومن والاها في محاولة، بائسة وعقيمة ورذيلة، لتوريط إخواننا في الجزائر؟ لأنه كما يعلم الجميع الجزائر أول و أكبر مخترع ومصنّع للقاح الكروني العضيم
من نا حيته صرح وزير الصحة الجزائري، أن الجزائر طلبت من روسيا بيعها 500 ألف جرعة من تلقيح "سبوطنيك"، يعني مئتين ألف لقاح فقط، ل43 مليون ساكن
وصرح أنه إطلع على طريق "فيديو" بما صرح به كذِبا و بهتانا وزير خارجية حريم السلطان؟؟؟
يال العار، يال الرّذيلة، يال الإنحطاط، يال الجهل و يال البئس
حسبنا الله و نعم الوكيل

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 12h 20m |           
اولا كان البصلي سفيرا لتونس بالامارات ومن غير المستبعد انه لا زال له علاققات بالامارات او ربطوا معه علاقات بعد الثورة وبعد فشلهم مع العديد من السياسيين التونسيين قبله
فيجب فهم اقواله على هذا الاساس
ثانيا طلب التلاقيح من الجزائر كان من طرفف وزير الخارجية وبتكليف من قيس سعيد وليس من المستبعد ان تكون احدى المكائد

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 11h 47m |           
وزير الصحة الجزائري يقول انه سيتم درس الطلب التونسي،الذي اتاهم عن طريق وزير خارجيتهم في نطاق حكومتهم،فهل تدارس وزير خارجيتنا هذا الطلب في مجلس الوزراء،قبل تقديمه الجزائر....مع شكر الشعب التونسي للحكومة والشعب الجزائري لحسن الاستعداد لكن نريد ان نعرف من خوّل لوزيرنا الاستجداء،و دون اذن الحكومة والوزارات المعنية...اقالة و محاسبة هذا الوزير،الذي لم يقدّم شئ ملموس لتونس اصبحت اكيدة



En continu

Toutes les news

الجمعة 15 جانفي 2021 | 2 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:29 15:07 12:36 07:31 06:00
16°
 16° % 44 :الرطــوبة
تونــس 11°
9.77 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
16°-1113°-913°-815°-1013°-7
  • Avoirs en devises
    23173,3

  • (13 jan)
  • Jours d'importation
    162
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 jan)   3001,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة