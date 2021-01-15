الصحبي البصلي " يا خيبة المسعى ولينا " نطلبو" التلقيح من الجزائر"

قال السفير السابق الصحبي البصلي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام " ان الحديث عن القناصة ثبت عدم صحته مضيفا "القنّاصة مهمش توانسة و مهمش متاع بن علي"وأضاف الصحبي البصلي الذي كان من المقربين من بن علي " أجهزة من خارج تونس فرضت على التونسيين الخروج عبر الفايسبوك ودعوهم لإسقاط النظام بحجة انه فاسد.وأضاف الصحبي البصلي " المئتي سنة بخصوص الثورة الفرنسية مثل العشرة سنين الأخيرة في تونس" متابعا "اللّي طلع بفكرة المجلس التأسيسي ندم عليها".وأضاف الصحبي البصلي " قلت لراشد الغنوشي "الوحيد اللّي ينجّم يمنّعك هو الباجي قايد السبسي".أما كمية الأموال الضخمة التي تم تصويرها في قصر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم الثورة فقد أكد البصلي أنها قضية مفتعلة ومسرحية مفبركة ولا تمت للواقع بصلة ومؤكداً نفس التصريح الذي ادلى به وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي في نفس القضية.وانتقد الصحبي البصلي المنظومة الحالية قائلا " لتوّا لا عنّا لا ديمقراطية و لا حريّة إعلام في تونس".وحول التلاقيح قال الصحبي البصلي " الجزائريون مشكورين بخصوص تقاسم التلقيح مضيفا " لكن يا خيبة المسعى لقد أصبحنا نأخذ التلاقيح من الجزائر".مضيفا "التلاقيح مهيش عُطريّة و أيّ تلقيح بش يدخل لازمو يتعدّى على المخابر التونسية و تتمّ الموافقة عليه".