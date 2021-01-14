سمير الشفي: الاضرابات التي شنها اتحاد الشغل في عهد بن علي أكثر من الاضرابات التي شنها في 10 سنوات من الثورة

اتّهم الخميس 14 جانفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي أطرافا سياسية بترويج ما وصفها مغالطات شنيعة وفظيعة في حق اتحاد الشغل.وخلال استضافته في برنامج حواري على القناة الوطنية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة أفاد الشفي بأن أبرز هذه المغالطات هو الحديث عن الاضرابات بعد الثورة.وقال الشفي انه وخلافا لما يتم ترويجه فان الاضرابات التي شنها اتحاد الشغل قبل الثورة أي في عهد بن علي، كانت أقل من الاضرابات بعد الثورة.وتابع الشفي منتقدا العبارات التي يستعملها البعض للحديث عن اتحاد الشغل من قبيل اتحاد الخراب وقال "اتحاد الشغل هو فعلا خراب على الناس الّي ما تحبش الخير لتونس