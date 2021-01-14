الغنوشي في كلمة للشعب: مطلوب أن نعيد الاعتبار لقيمة العمل وبذل الجهد والابتكار والمبادرة بدل التواكل

وجه رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في كلمة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التحية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والشعب التونسي بكل فئاته .- ثورتنا بعد عشر سنوات ما تزال صامدة وماضية في طريقها إن شاء الله رغم محاولات العصف بها.- صمدت الثورة عشر سنوات وكانت سنوات بناء للدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات، وعاش شعبنا خلال هذه السنوات صعوبات اقتصادية واجتماعية كثيرة ولكنه معتز بما أنجز- نأمل أن تكون العشرية الجديدة عشرية البناء الاقتصادي والاجتماعي وإرساء بنية تحتية قوية من مستشفيات وجامعات وطرقات ومطارات و موانئ وبنية أخلاقية قوية ومجتمعا متماسكا يعزز الأخوة والمواطنة- تونس تحتاج إلى المزيد من التضامن الوطني.- الثورة ماكان لها أن تقوم لولا التضامن الوطني وماكان لها أن تصمد لولا أن شعبنا من أكثر الشعوب في العالم العربي انسجاما.- مطلوب أن نرسّخ مبادئ الأخوة والحوار والمواطنة والتعاون والاستثمار في الثورة بدل قيم الاستهلاك.- مطلوب أن نحقق إلى جانب الحرية، العدالةَ الاجتماعية والشغل للمواطنين وأن نعيد الاعتبار لقيمة العمل وبذل الجهد والابتكار والمبادرة بدل التواكل.- لا دولة بدون مجتمع قوي ولا مجتمع قوي بدون فرد قوي معتز بنفسه وقدراته ويبادر في شتى المجالات.- ثورتنا انتصرت على الدكتاتورية ، أما بعد ذلك فالنصر يكون ببذل الجهد والعطاء.