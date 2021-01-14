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الغنوشي في كلمة للشعب: مطلوب أن نعيد الاعتبار لقيمة العمل وبذل الجهد والابتكار والمبادرة بدل التواكل

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 20:32 قراءة: 1 د, 3 ث
وجه رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في كلمة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التحية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والشعب التونسي بكل فئاته .

وهذه أهم ما جاء في الكلمة
- ثورتنا بعد عشر سنوات ما تزال صامدة وماضية في طريقها إن شاء الله رغم محاولات العصف بها.

- صمدت الثورة عشر سنوات وكانت سنوات بناء للدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات، وعاش شعبنا خلال هذه السنوات صعوبات اقتصادية واجتماعية كثيرة ولكنه معتز بما أنجز
- نأمل أن تكون العشرية الجديدة عشرية البناء الاقتصادي والاجتماعي وإرساء بنية تحتية قوية من مستشفيات وجامعات وطرقات ومطارات و موانئ وبنية أخلاقية قوية ومجتمعا متماسكا يعزز الأخوة والمواطنة
- تونس تحتاج إلى المزيد من التضامن الوطني.
- الثورة ماكان لها أن تقوم لولا التضامن الوطني وماكان لها أن تصمد لولا أن شعبنا من أكثر الشعوب في العالم العربي انسجاما.
- مطلوب أن نرسّخ مبادئ الأخوة والحوار والمواطنة والتعاون والاستثمار في الثورة بدل قيم الاستهلاك.
- مطلوب أن نحقق إلى جانب الحرية، العدالةَ الاجتماعية والشغل للمواطنين وأن نعيد الاعتبار لقيمة العمل وبذل الجهد والابتكار والمبادرة بدل التواكل.
- لا دولة بدون مجتمع قوي ولا مجتمع قوي بدون فرد قوي معتز بنفسه وقدراته ويبادر في شتى المجالات.
- ثورتنا انتصرت على الدكتاتورية ، أما بعد ذلك فالنصر يكون ببذل الجهد والعطاء.




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