مخلوف: بعض قرود بن علي ومرتزقة اليسار يسعيان لادانة سميرة الشواشي لصالح عبير موسى

هاجم رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بعض الأصوات التجمعية واليسارية التي تحاول تبييض رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بعد اعتدائها على نائبة رئيس البرلمان سميرة الشواشي.
وكان نواب ائتلاف الكرامة عبّروا عن استنكارهم لتواصل ما وصفوها ممارسات الهمجية والبلطجة من رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى، على خلفية منعها الاربعاء 13 جانفي للنائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، من مواصلة ترأسها لجلسة مكتب المجلس بالبرلمان.
وقال النائب زياد الهاشمي " في حركة لا أخلاقية و بكل قلة تربية "الڤعرة " تمنع النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيدة سميرة الشواشي من العمل ومواصلة أشغال مكتب المجلس بوابل من الشتم والعنف اللفظي".
وأضف قائلا "أقذر من هذا وضعت مؤخرتها في وجه السيدة سميرة الشواشي ...والجميع يعرف رمزية هذه الحركة الدنيئة ولكن صدق من قال أنك زبلة بن علي".
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :
"قبل أن تصبح زبلة بن علي " ضحية " ومسكينة عند بعض قرود بن علي وبعض مرتزقة اليسار الوظيفي القبيح الخلقة والخلق ..
أقترح عليهم انتظار بعض الوقت قبل إدانة الرئيسة الفاضلة سميرة الشواشي لوحدها ..
فعندي لهم قائمة طويلة من " ضحايا " الهمجيّة وقلّة التربية والحياء متع زبلتهم التي يراهنون على قذارتها لمحاولة إرجاع التونسيين إلى مرحلة ما قبل التحرر منهم ومن منظومة الفساد والاستبداد .. والتزغريط لهما.
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وكان نواب ائتلاف الكرامة عبّروا عن استنكارهم لتواصل ما وصفوها ممارسات الهمجية والبلطجة من رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى، على خلفية منعها الاربعاء 13 جانفي للنائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، من مواصلة ترأسها لجلسة مكتب المجلس بالبرلمان.
وقال النائب زياد الهاشمي " في حركة لا أخلاقية و بكل قلة تربية "الڤعرة " تمنع النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيدة سميرة الشواشي من العمل ومواصلة أشغال مكتب المجلس بوابل من الشتم والعنف اللفظي".
وأضف قائلا "أقذر من هذا وضعت مؤخرتها في وجه السيدة سميرة الشواشي ...والجميع يعرف رمزية هذه الحركة الدنيئة ولكن صدق من قال أنك زبلة بن علي".
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :
"قبل أن تصبح زبلة بن علي " ضحية " ومسكينة عند بعض قرود بن علي وبعض مرتزقة اليسار الوظيفي القبيح الخلقة والخلق ..
أقترح عليهم انتظار بعض الوقت قبل إدانة الرئيسة الفاضلة سميرة الشواشي لوحدها ..
فعندي لهم قائمة طويلة من " ضحايا " الهمجيّة وقلّة التربية والحياء متع زبلتهم التي يراهنون على قذارتها لمحاولة إرجاع التونسيين إلى مرحلة ما قبل التحرر منهم ومن منظومة الفساد والاستبداد .. والتزغريط لهما.
رابط الفيديو
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