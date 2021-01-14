   Om Kalthoum - ما تصبرنيش  

مخلوف: بعض قرود بن علي ومرتزقة اليسار يسعيان لادانة سميرة الشواشي لصالح عبير موسى

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 20:16 قراءة: 1 د, 15 ث
هاجم رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بعض الأصوات التجمعية واليسارية التي تحاول تبييض رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بعد اعتدائها على نائبة رئيس البرلمان سميرة الشواشي.

وكان نواب ائتلاف الكرامة عبّروا عن استنكارهم لتواصل ما وصفوها ممارسات الهمجية والبلطجة من رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى، على خلفية منعها الاربعاء 13 جانفي للنائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، من مواصلة ترأسها لجلسة مكتب المجلس بالبرلمان.


وقال النائب زياد الهاشمي " في حركة لا أخلاقية و بكل قلة تربية "الڤعرة " تمنع النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيدة سميرة الشواشي من العمل ومواصلة أشغال مكتب المجلس بوابل من الشتم والعنف اللفظي".
وأضف قائلا "أقذر من هذا وضعت مؤخرتها في وجه السيدة سميرة الشواشي ...والجميع يعرف رمزية هذه الحركة الدنيئة ولكن صدق من قال أنك زبلة بن علي".


وكتب مخلوف في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :
"قبل أن تصبح زبلة بن علي " ضحية " ومسكينة عند بعض قرود بن علي وبعض مرتزقة اليسار الوظيفي القبيح الخلقة والخلق ..
أقترح عليهم انتظار بعض الوقت قبل إدانة الرئيسة الفاضلة سميرة الشواشي لوحدها ..
فعندي لهم قائمة طويلة من " ضحايا " الهمجيّة وقلّة التربية والحياء متع زبلتهم التي يراهنون على قذارتها لمحاولة إرجاع التونسيين إلى مرحلة ما قبل التحرر منهم ومن منظومة الفساد والاستبداد .. والتزغريط لهما.

رابط الفيديو


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218709



En continu

Toutes les news

الخميس 14 جانفي 2021 | 30 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:28 15:06 12:35 07:31 06:00
13°
 16° % 62 :الرطــوبة
تونــس 11°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
16°-1116°-1113°-1014°-816°-8
  • Avoirs en devises
    23173,3

  • (13 jan)
  • Jours d'importation
    162
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 jan)   3001,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة