الغنوشي: رغم كل شيئ تونس على الطريق الصحيح

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قال رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس 14 جانفي 2021، أن تونس لا تزال على الطريق الصحيح بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة لكنها لم تصل إلى حد الآن إلى تحقيق كل ما تريد.وفي تصريح لإذاعة موزاييك اضاف الغنوشي ان تونس على الطريق الصحيح طالما لديها إعلام حر وأحزاب معترف بها وانتخابات نزيهة ومجتمع مديني قوي لكن هذا لا يعني أنّ تونس حقّقت كلّ ما تريد''.وقال الغنوشي أنّ نجاح الثورة لا يعني حل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بل نجاح الثورة هو في الإطاحة بالدكتاتورية وقيام الديمقراطية وتونس قدّمت شهادة للعالم مفادها أنّ العرب أهل للديمقراطية، حسب تعبيره.وتابع الغنوشي " أمّا توفير الشغل والبنية التحتية الجيدة فهو جهد ونشاط خلاق وصف وطني موحّد ورؤية ولا علاقة له بنجاح الثورة من عدمها''.