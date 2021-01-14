   Abdelhalim Hafed - حبيبها  

الغنوشي: رغم كل شيئ تونس على الطريق الصحيح

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 14:05 قراءة: 0 د, 40 ث
قال رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس 14 جانفي 2021، أن تونس لا تزال على الطريق الصحيح بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة لكنها لم تصل إلى حد الآن إلى تحقيق كل ما تريد.

وفي تصريح لإذاعة موزاييك اضاف الغنوشي ان تونس على الطريق الصحيح طالما لديها إعلام حر وأحزاب معترف بها وانتخابات نزيهة ومجتمع مديني قوي لكن هذا لا يعني أنّ تونس حقّقت كلّ ما تريد''.



Credits Mosaique FM



وقال الغنوشي أنّ نجاح الثورة لا يعني حل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بل نجاح الثورة هو في الإطاحة بالدكتاتورية وقيام الديمقراطية وتونس قدّمت شهادة للعالم مفادها أنّ العرب أهل للديمقراطية، حسب تعبيره.
وتابع الغنوشي " أمّا توفير الشغل والبنية التحتية الجيدة فهو جهد ونشاط خلاق وصف وطني موحّد ورؤية ولا علاقة له بنجاح الثورة من عدمها''.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218676

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 15h 48m |           
رغم الداء والاعداء تونس بعد الثورة خير
ولا عزاء للحاقدين



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