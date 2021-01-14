عماد دغيج : بوليس بن علي قص الضوء باش يمارس القمع متاعو على الجمهور

أفاد العضو السابق في روابط حماية الثورة عماد دغيج في حوار على قناة التاسعة انه بريء من قطع الكهرباء عن المباراة الشهيرة التي جمعت الترجي الرياضي بحمام الأنف في افريل 2010.وأكد دغيج ان قوات الأمن هي من قطعت الكهرباء لأسباب سياسية بحتة خاصة وأن جمهور الترجي كان ثوريا ويرفض القمع.وتابع عماد دغيج " الأمن منع الجماهير ومارس ضدها القمع فردت بكل قوة في تلك الفترة الحساسة في تاريخ تونس".