محمد الغرياني " لو بقي التجمع لكان افضل لتونس ومستقبلها الديمقراطي"‎

أفاد محمد الغرياني مستشار رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان اف ام انه بعتقد بأن بقاء التجمع الدستوري الديمقراطي وعدم حله كان من شأنه أن يجعل الوضع أفضل في البلاد.وقال الغرياني "كان يمكن بقاء التجمع لأنه لم يكن يمثل النظام فهو مدرسة سياسية عريقة مرت بعديد التجارب في التاريخ السياسي التونسي خاصة في بداية القرن العشرين لما تأسس هذا الحزب وخاض معركة التحرير وكسب هذه المعركة وبعد الاستقلال كان بناء الدولة.وتابع الغرياني "أنه لولا الدولة لفشلت الثورة وأنه كان يمكن أن يبقى التجمع محتفظا بنفس التوجهات والخيارات خاصة في مناخ ديمقراطي".واضاف "بقاء التجمع كان كفيلا بإن يخلق توازنا سياسيا مع النهضة وغيرها من الحركات وسيوفر مصالحة منذ البدايات ويخلق حالة تعاون وانسجام بين النخب وليس التنافر بين النخب الوطنية.