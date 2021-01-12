     

محمد الغرياني " لو بقي التجمع لكان افضل لتونس ومستقبلها الديمقراطي"‎

Publié le Mardi 12 Janvier 2021 - 19:51 قراءة: 0 د, 41 ث
أفاد محمد الغرياني مستشار رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان اف ام انه بعتقد بأن بقاء التجمع الدستوري الديمقراطي وعدم حله كان من شأنه أن يجعل الوضع أفضل في البلاد.

وقال الغرياني "كان يمكن بقاء التجمع لأنه لم يكن يمثل النظام فهو مدرسة سياسية عريقة مرت بعديد التجارب في التاريخ السياسي التونسي خاصة في بداية القرن العشرين لما تأسس هذا الحزب وخاض معركة التحرير وكسب هذه المعركة وبعد الاستقلال كان بناء الدولة.
وتابع الغرياني "أنه لولا الدولة لفشلت الثورة وأنه كان يمكن أن يبقى التجمع محتفظا بنفس التوجهات والخيارات خاصة في مناخ ديمقراطي".

واضاف "بقاء التجمع كان كفيلا بإن يخلق توازنا سياسيا مع النهضة وغيرها من الحركات وسيوفر مصالحة منذ البدايات ويخلق حالة تعاون وانسجام بين النخب وليس التنافر بين النخب الوطنية.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 218574

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 12h 30m |           
التجمعي عفن بطبعه (أكرمكم الله)، فما بالك بمن كانوا في الزعامة...
مدرسة ماذا يا هذا؟؟
و هل كان حزبا أصلا؟؟!!
كان مجموعة من الانتهازيين و الساديين و الغوغائيين، لا همّ لهم سوى مصالحهم و التنكيل بمن يخالفهم.

في المقابل : كلمة قالها شكري بلعيد تُحسب له "هل تم حل التجمع فعلا إن كان مسموحا للتجمعيين بالتنظم تحت جبة حزب جديد، أم أنه تم تفريخه و استنساخه؟؟"... فلا كلام عن حل التجمع ما دامت هذه الوجوه متواجدة على الساحة السياسية، و مثله مثل الزغراطة و عسكر الكرتون الذين يحيطون بها.

Sarramba  ()  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 10h 29m |           
@BenMoussa (Tunisia)
والدي رحمه الله كان يقول ".... حطوه مياة (100) سنا وخرج ديمة معوج"

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 09h 37m |           
أحنّ إلى خبز أمّي و قهوة أمّي

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 08h 01m |           
ذيل الكلب حطوه اربعين يوم في قصبايا وخرج معوج

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 12 Janvier 2021 à 20h 44m |           
أسئل على صاحبك استغناشي أمّا الطبيعة هيّ هيّ
الّي فيه طبّة ما تتخبّى

مستحيل أن يبقى هاذا المنافق العهد البائد، مستشارا لرئيس برلمان رمز وثمرة الثّورة



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