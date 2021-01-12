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دخول امتياز الاستغلال المحروقات:" حلق المنزل "طور الإنتاج "

Publié le Mardi 12 Janvier 2021 - 18:35 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم دخول امتياز استغلال المحروقات " حقل المنزل" الواقع بخليج الحمامات في طور الإنتاج الأولي وذلك بتاريخ 7 جانفي 2021 عن طريق البئر التطويرية ّ "حلم 07 " بتدفق قدر بحوالي 5300 برميل نفط في اليوم.

وحسب تقديرات شركة" توبيك "بصفتها المشغل على الامتياز المذكور فانه من المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج اليومي من البئر المذكورة حوالي 6000 برميل نفط.


ووفق بلاغ لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم يجري العمل على استكمال أشغال الحفر على البئرين التابعين لهذا الامتياز خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ليصل بذلك معدل الإنتاج من الامتياز المذكور حوالي 11.000 برميل نفط يوميا.

يذكر أنه تمت تسوية الوضعية القانونية لامتياز استغلال " حلق المنزل " سنة 2019 المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بالامتياز المذكور.


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