السفارة الصينية بتونس تفند ما راج عن توصل مواطن تونسي الى اتفاق مع الحكومة الصينية بشأن جلب التلقيح ضد فيروس كورونا الى تونس

فندت السفارة الصينية بتونس اليوم الثلاثاء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية عن توصل مواطن تونسي إلى اتفاق تعاون مع ممثلة عن الحكومة الصينية حول جلب التلقيح ضد كوفيد 19 الى تونس.
وكان مغني الراب المعروف باسم "كادوريم" نشر على صفحته على "فيس بوك" تدوينة قال فيها إنه يحاول منذ شهرين توفير اللقاح ضد كورونا لتونس وإنه توصل إلى اتفاق مع سيدة ذكر اسمها وقدمها على انها ممثلة للحكومة الصينية في التعاون الدولي في هذا المجال، مضيفا "احتاج فقط إلى موافقة الدولة التونسية وسأوفر دفعة أولى من التلقيح الصيني في أقرب وقت ممكن".
وأفادت سفارة الصين بتونس في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن "المتحدثة باسم سفارة الصين بتونس أعلنت صباح اليوم أن سفارة الصين بتونس لا تعرف المعلومات المذكورة في تدوينة الشاب التونسي ولا تكلف السيدة المذكورة بشؤون تعاون التلقيح بين البلدين بصفتها ممثلة الجانب الصيني".
وأضافت السفارة الصينية ان هذه التوضيحات تأتي استجابة لمطالب بعض المؤسسات الإعلامية التونسية للتثبت من صحة هذه المعلومات.
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وكان مغني الراب المعروف باسم "كادوريم" نشر على صفحته على "فيس بوك" تدوينة قال فيها إنه يحاول منذ شهرين توفير اللقاح ضد كورونا لتونس وإنه توصل إلى اتفاق مع سيدة ذكر اسمها وقدمها على انها ممثلة للحكومة الصينية في التعاون الدولي في هذا المجال، مضيفا "احتاج فقط إلى موافقة الدولة التونسية وسأوفر دفعة أولى من التلقيح الصيني في أقرب وقت ممكن".
وأفادت سفارة الصين بتونس في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن "المتحدثة باسم سفارة الصين بتونس أعلنت صباح اليوم أن سفارة الصين بتونس لا تعرف المعلومات المذكورة في تدوينة الشاب التونسي ولا تكلف السيدة المذكورة بشؤون تعاون التلقيح بين البلدين بصفتها ممثلة الجانب الصيني".
وأضافت السفارة الصينية ان هذه التوضيحات تأتي استجابة لمطالب بعض المؤسسات الإعلامية التونسية للتثبت من صحة هذه المعلومات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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