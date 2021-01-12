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سوسة: طالبة تنتحل صفة شقيقتها التلميذة لاجتياز امتحان مادة الرياضيات

Publié le Mardi 12 Janvier 2021 - 12:54 قراءة: 0 د, 35 ث
أكد المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي في مداخلة على اذاعة جوهرة اليوم الثلاثاء تعمد طالبة انتحال صفة شقيقتها التلميذة لاجتياز امتحان مادة الرياضيات خلال الأسبوع المغلق بأحد المعاهد بالجهة.

و أضاف المندوب الجهوي للتربية أن الأستاذ المراقب تفطن أثناء تثبته من أوراق التلاميذ أثناء الإمتحان إلى عدم وجود تلميذة في مكانها و قام بإعلام مدير المعهد الذي أعلم بدوره وحدات الأمن وبعد التحقيق مع منتحلة الصفة تبين أنها دخلت لاجتياز الامتحان عوضا عن شقيقتها.
و أضاف أنه تم تحرير محضر في الغرض ورفع قضية بالطالبة بتهمة انتحال صفة إلى جانب إحالة التلميذة على مجلس القسم الذي سيقرر في شأنها مايراه صالحا مؤكدا أن العقوبة ستكون مشددة حسب قوله.





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