   Abdelhalim Hafed - فاتت جنبنا  

تسبب في تعطل مصالح المواطنين... القبض على شخص اختص السطو على كوابل التيليكوم والهاتف القار

Publié le Mardi 12 Janvier 2021 - 10:17 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - تمكن فجر اليوم أعوان مركز الأمن الوطني بالعطار سيدي حسين من إلقاء القبض على شخص اختص سرقة العديد من كوابل الهاتف القار خاصة في جهة 20 مارس سيدي حسين و قد تسبب في إنقطاع الإنترنات على العديد من المتساكنين لمدة طويلة...

واعترف المتهم بالسطو على كوابل شركات الاتصالات التى تحتوي على النحاس والتفريط فيها بالبيع الى أحد الانفار مقابل مبالغ مالية متفاوتة...


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218531



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 12 جانفي 2021 | 28 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:57 17:26 15:05 12:35 07:32 06:00
12°
 12° % 71 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
12°-1015°-1115°-1114°-1114°-10
  • Avoirs en devises
    23129,7

  • (11 jan)
  • Jours d'importation
    162
  •              1 € = 3,30470 DT        1$ =2,70577 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 jan)   3168,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة