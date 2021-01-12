تسبب في تعطل مصالح المواطنين... القبض على شخص اختص السطو على كوابل التيليكوم والهاتف القار

باب نات -

تمكن فجر اليوم أعوان مركز الأمن الوطني بالعطار سيدي حسين من إلقاء القبض على شخص اختص سرقة العديد من كوابل الهاتف القار خاصة في جهة 20 مارس سيدي حسين و قد تسبب في إنقطاع الإنترنات على العديد من المتساكنين لمدة طويلة...واعترف المتهم بالسطو على كوابل شركات الاتصالات التى تحتوي على النحاس والتفريط فيها بالبيع الى أحد الانفار مقابل مبالغ مالية متفاوتة...باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.