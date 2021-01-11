الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي محاولات النيل من معنويات نبيل القروي

اصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بيانا توضيحيا مساء اليوم الإثنين 11 جانفي 2021، حول ما تم تداوله بخصوص النيل من معنويات السجين الموقوف نبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس).وشددت الهيئة على أنه يتم معاملة كافة المودعين بدون تمييز، وأن نبيل القروي لم يتقدم بأي شكاية بشأن ظروف إيداعه وهو يتلقى زيارة المحامين المكلفين بالدفاع عنه بصفة دورية.وقال البلاغ أن القروي يتمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون.وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على أنّها تعمل في كنف إحترام القانون دون سواه وتخضع إلى زيارات هيئات الرصد والرقابة، داعية إلى عدم الزج بها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل.وقالت إنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة التتبعات المستوجبة في الغرض.جدير بالذكر ان النائب عن حركة النهضة سيد الفرجاني اعلن انه يتم استعمال البرد الشديد للضغط على نبيل القروي في السجن داعيا الى القيام بزيارة رقابة لزنزانته.