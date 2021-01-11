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رئيس الجمهورية يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 18:46 قراءة: 0 د, 51 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 11 جانفي 2021 بقصر قرطاج ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس الدكتور إيف سوتيران.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية تضافر الجهود بين كل الدول والدور الذي يجب على منظمة الصحة العالمية أن تقوم به في ظل تفاقم الأوضاع الصحية.


وذكّر رئيس الجمهورية منظمة الصحة العالمية بأن الحلول المتصلة بالتلاقيح يجب ألا تخضع سوى لاعتبارات علمية خالصة، فالمقياس الوحيد هو الجدوى فضلا عن التوزيع العادل لها على كل الدول بقطع النظر عن إمكانياتها الاقتصادية والمالية لأنه لا يمكن القضاء على هذه الجائحة إلا اذا تم التعامل في مستوى مختلف عن المستويات المعهودة، وأكّد على أن الصحة يجب أن تتوفر للجميع على قدم المساواة باعتبارها حق من حقوق الانسان، حيثما كان.

وشدد على أن القضاء على هذه الجائحة في بعض الدول لا يحصنها من العدوى إن لم يتم القضاء على هذه الجائحة في كل الدول.
وأعرب الدكتور إيف سوتيران عن استعداد منظمة الصحة العالمية لمزيد التنسيق والتعاون مع السلطات التونسية من أجل الإسراع بتوفير التلاقيح في أقرب الآجال.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218514

Cartaginois2011  ()  |Lundi 11 Janvier 2021 à 20h 45m |           
اظن انه كان على مصالح الرئاسة اخذ المعطيات اللّازمة عن اجتماعات وزارة الصحة مع هذه المنظمة قبيل هذا اللقاء حتى يكون الرئيس على اطلاع كامل على ما وصلت اليه المحادثات



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