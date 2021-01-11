الحبيب الصيد: لا بد من تشريك كل الفرقاء السياسيين في الحوار الوطني وأنا ضد إقصاء اي طرف

رئيس الحكومة من ضمن مشمولاته اقالة الوزراء

وصف اليوم الاثنين رئيس الحكومة الاسبق الحبيب الصيد الوضع التونسي التونسي الحالي بالحرج.وقال الحبيب الصيد ..وللخروج من هذا الوضع لا بد من تقديم تنازالات من طرف الجميع وفق تعبيره.وخلال حضوره في شمس أف أم اضاف الصيد قائلا ..اذا مصلحة تونس تقتضي التنازل فلا بد من ذلك لأن الحوارالوطني يجب أن يجمع بين جميع الفرقاء السياسيين لأن عدم مشاركة بعض الأحزاب قد يؤثر على سير المبادرة .وقال الحبيب الصيد أنا مع تشريك الجميع في الحوار الوطني وضد اقصاء اي طرف سياسي على غرار ائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر لأن كل ما يتضمن اقصاء لا يعطي نتيجة وفق تصريحه.وعلق الحبيب الصيد على اقالة وزير الداخلية ,قائلا كان لا بد من التنسيق بين وزير الداخلية ورئاسة الحكومة لتجنب ما حدث مؤخرا من تجاذبات سياسية .ووصف الحبيب الصيد الاقالة بأبغض الحلال ,قائلا الاقالات التى تندرج في اطار عدم التفاهم بين الطرفين غير محبذة.وتابع قائلا ..ولكن رئيس الحكومة من ضمن مشمولاته اقالة الوزراء .يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد اعلن في الأونة الاخيرة عن إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه على ان يتولى هو نفسه الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الحكومة.