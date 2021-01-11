حي الزهور: ذئب بشري مسن إعتدى تكراراً بالفاحشة على ابني جارته الضريرة

تحدث مواطن يدعى بشير بحرقة ، اليوم الإثنين 11 جانفي 2021 على امواج اذاعة " "أي اف ام" عن جاره المسن في منطقة حي الزهور بالعاصمة الذي إعتدى مراراً وتكراراً بالفاحشة على إبنة وإبن جارته الضريرة.وقام بشير بالحديث عن وقائع صادمة وشهادة تقشعر لها الأبدان لذئب مسن لبس جبة التقوى بين الناس.وأضاف المواطن وهو في حالة من الصدمة "السيد كل جمعة يصلي معايا في الجامع" ثم يراود ملاكين عن نفسهما كلما سمحت له الفرصة بذلك.وأكد المواطن بشير ان ما حصل اثار صدمة كبيرة في المنطقة بكاملها خاصة وان المسن لا يظهر عليه انه منحرف.