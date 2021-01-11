سهام بن سدرين: اتهام هيئة الحقيقة والكرامة بالفساد هدفه تمرير قانون جديد للمصالحة ينسف مسار العدالة الانتقالية تحت اشراف الغرياني

قالت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي أنهت مهامها مند سنتين، " إن اتهام الهيئة بالفساد هو مجرد زوبعة الهدف منه تمرير قانون جديد للمصالحة يشرف عليه محمد الغرياني مستشار رئيس مجلس نواب الشعب، وتمرير قانون يلغي الدوائر القضائية المختصة وينسف ما بقي لاستكمال مسار العدالة الانتقالية".واعتبرت بن سدرين خلال ندوة صحفية نظمها عدد من أعضاء الهيئة صباح اليوم الإثنين بالعاصمة أن تكليف محمد الغرياني ، "الذي كان موجودا في قاعة العمليات أثناء توجيه الأمر بإطلاق النار على شباب الثورة والمسؤول الأول على التجمع المنحل" بالإشراف على ملف المصالحة الوطنية، "أكبر إهانة للثورة التونسية ولمؤسساتها"، مشددة قولها "لا يحق للغرياني التكلم باسم الثورة لأنه من ضمن المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات تتعلق بالعدالة الانتقالية وهو يرمز لأكبر مؤسسة أجرمت من حيث الجانب المالي والانتهاكات الإنسانية ضد التونسيين" .كما لفتت إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي لا يحق له، طبقا للفصل 21 من قانون العدالة الانتقالية تعيين الغرياني في مؤسسات الدولة ولابد من إخراجه من هذه الوظيفة وإلغاء هذا التعيين، داعية كل من لديه إثباتات بتورط الهيئة في الفساد بالتوجه إلى القضاء، ومذكرة في السياق ذاته بأن الهيئة محصنة قانونيا ودستوريا ولا يمكن تتبعها وتتبع أعضائها على خلفية عملها.وأشارت إلى أن لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان التي تطرقت خلال جلسة استماع لمحكمة المحاسبات عن وجود تهم بالفساد موجهة للهيئة، استندت إلى تقرير المحكمة الصادر في نوفمبر 2018 والذي لم يتضمن حسب قولها أي إشارة إلى وجود فساد أو أخطاء تصرف بل تحدث عن وجود إخلالات يمكن وجودها في أي إدارة تونسية.ووجهت رسالة طمأنة إلى ضحايا الانتهاكات بأن أعمال الهيئة شرعية وأن الترويج بأن قرارات جبر الضرر خاطئة هي مجرد أكاذيب، معربة عن ثقتها التامة في القضاء التونسي الذي قالت إنه قد أنصف الهيئة طيلة فترة أعمالها وقبل 13 محكمة ملفات الهيئة وأكدت مشروعية أعمالهاوشددت على أن تقرير محكمة المحاسبات لم يتعرض أبدا إلى شرعية أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ولم يذكر مطلقا أن قراراتها غير شرعية، معتبرة أن إحالة المحكمة لبعض المسائل على القضاء العدلي لا يعني تكييفها للأعمال باعتبارها جرائم بل هي إحالات قامت بها بخصوص الهيئات المستقلة سابقا ومازالت تقوم بها تبعا لكل التقارير التي تصدرها.وردا على التهم الموجهة للهيئة بتزييف تقريرها النهائي أوضحت سهام بن سدرين أن الهيئة صادقت على التقرير النهائي في 30 ديسمبر 2018 واضطرت إلى تقديمه إلى رئيس الجمهورية قبل إدخال الإصلاحات عليه وهي مدونة في محضر الجلسة، مبينة أن المعمول به عالميا هو اعتماد النص المنشور.وذكرت بأن الهيئة نشرت تقريرها النهائي 26 مارس 2019 على موقعها الرسمي وفي جوان 2020 في الرائد الرسمي، داعية من "يدعي بوجود تزييف للتقرير بالعودة للنصوص المنشورة".أما بالنسبة لقضية البنك التونسي الفرنسي فقد بينت أن الهيئة هي التي جمعت الملف في إطار عهدتها في تفكيك منظومة الفساد وليس في إطار التحكيم والمصالحة وقامت بإجراء تحقيقات خلصت في نهايتها إلى أنه "يمثل قضية فساد من أخطر قضايا الفساد المالي في تاريخ تونس" ، موضحة أن عضو مجلس إدارة البنك المعني بالقضية قد تمتع بالعفو التشريعي بمقتضى حكم قضائي نهائي وأنه من المغالطة القول بأن هيئة الحقيقة مسؤولة عن ذلك.من جهته قال عضو الهيئة عادل المعيزي إنه "وللأسف الشديد وبعد مرور عشر سنوات من الثورة لا يزال ملف الشهداء وجرحى الثورة مهمشا وقائمة الشهداء والجرحى لم تصدر بعد وهو ما اعتبره" تأخيرا مهينا غير مبرر ومعاملة مؤلمة لا تليق بالشهداء والجرحى وعائلاتهم وبالثورة وبالدولة التونسية"، مجددا الدعوة لرئيس الحكومة بنشر القائمة الكاملة لإنصاف الضحايا وعائلاتهم ورد الاعتبار لهم.واعتبر عضو الهيئة السابقة خالد الكريشي أن الهيئة نجحت في أداء المهام الموكولة لها وفق قانون العدالة الانتقالية لها وأصدرت تقريرها الختامي الذي يضم التوصيات والسجل الموحد للضحايا وآلاف القرارات الفردية والجماعية لجبر الضرر، مقرا في المقابل بتسجيل جملة من النقائص باعتبارها تجربة جديدة ووجود ضغوطات داخلية وخارجية سلطت على أعضائهاوجدد التأكيد على أنه لم يستغل عمله في الهيئة لينوب مشمولين بالمصالحة والتحكيم سواء بصفته الشخصية أو عن طريق مكتب المحاماة الذي يمتلكه هو وزوجته، ردا على تهمة تضارب المصالح التي وجهت له أثناء عمله في هيئة الحقيقة والكرامة.