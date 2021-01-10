الوزير علي الحفصي : صور صيد الحيونات في توزر مفبركة و تعود لسنة 2010 في صحراء ليبيا

في رده على الشائعات حول سماحه للقطريين بدخول صحراء توزر للصيد قال على الحفصي الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب في تصريح اعلامي بأن كل ما يشاع حول هذا الموضوع لا اساس له من الصحة و بأن مثل هذه التراخيصو غيرها ليست من مشمولاته و لا علاقه له بها .و اضاف الوزير بأن الصور التي نشرها رئيس جمعية مدعيا بأنها تعود لصيد حيونات هي قديمة و تعود لسنة 2010 في الصحراء الليبية و ليست بتونس كما يشاع .و يذكر ان رئيس جمعية ايكولوجيا نشر صور تعود لسنة 2010 و ادعى انها وقعت خلال هذا لأسبوع الاخير، متهما قطريين بصيدها في توزر ليتم نفي الموضوع.