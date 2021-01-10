   Farid - أيامي الحلوة  

الوزير علي الحفصي : صور صيد الحيونات في توزر مفبركة و تعود لسنة 2010 في صحراء ليبيا

Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 18:08 قراءة: 0 د, 32 ث
في رده على الشائعات حول سماحه للقطريين بدخول صحراء توزر للصيد قال على الحفصي الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب في تصريح اعلامي بأن كل ما يشاع حول هذا الموضوع لا اساس له من الصحة و بأن مثل هذه التراخيص
و غيرها ليست من مشمولاته و لا علاقه له بها .

و اضاف الوزير بأن الصور التي نشرها رئيس جمعية مدعيا بأنها تعود لصيد حيونات هي قديمة و تعود لسنة 2010 في الصحراء الليبية و ليست بتونس كما يشاع .


و يذكر ان رئيس جمعية ايكولوجيا نشر صور تعود لسنة 2010 و ادعى انها وقعت خلال هذا لأسبوع الاخير، متهما قطريين بصيدها في توزر ليتم نفي الموضوع.

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