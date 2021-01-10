نابل: التحقيق في وفاة رجل أعمال بطلق ناري خلال رحلة صيد

أكّد مصدر قضائي لاذاعة موزاييك أنّ النيابة العومية بالمحكمة الابتدائية بنابل، أذنت اليوم 10 جانفي 2021، بفتح بحث تحقيقي تعهّد به أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالولاية، للكشف عن ملابسات وفاة رجل أعمال أصيل الجهة إثر تعرّضه إلى طلق ناري في رحلة صيد باحدى مرتفعات مدينة تاكلسة من ولاية نابل.



