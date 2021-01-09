العلوي: سيف الدين مخلوف لم يذهب إلى الڨصرين، وإشاعة طرده منها رغبة مكبوتة لصبايحي مسطول

باب نات -

نفي السبت 9 جانفي، النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي ما تم تداوله حول طرد سيف الدين مخلوف من القصرين.وقال العلوي "سيف الدين مخلوف لم يذهب اليوم إلى الڨصرين، وإشاعة طرده منها ما هي إلاّ مجرّد تحقيق مقنّع لرغبة مكبوتة لصبايحي مسطول".يذكر ان عدد من صفحات الفايسبوك تداولت فيديو تحت عنوان طرد سيف مخلوف في القصرين وذلك رفضا لمشاركته في تظاهرة يوم الشهيد.ويأتي الحديث عن طرد مخلوف على خلفية تظاهرة يوم الشهيد التي اعلن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين عن مقاطعتها ودعا لإلغاءها بسبب استدعاء سيف الدين مخلوف محذرا مما قد يسببه حضوره من ردود أفعال.وكانت "هيئة يوم الشهيد"، الجهة المنظمة للتظاهرة نفت توجيهها دعوة لسيف مخلوف موضحة انها وجهت دعوة لوفد برلماني قبل ان تعلن الغاء الندوة المزمع تنظيمها بالمناسبة والتي كانت ستشهد مشاركة عدد من النواب من بينهم سيف مخلوف بصفته رئيس لجنة شهداء الثورة في البرلمان.من جانبه كان ائتلاف الكرامة انتقد بيان اتحاد الشغل واعتبر أنه يتضمن تهديدا مبطنا لسيف مخلوف.