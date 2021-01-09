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اصابة محسن مرزوق بفيروس كورونا

Publié le Samedi 09 Janvier 2021 - 14:07 قراءة: 0 د, 15 ث
أعلن السبت 9 جانفي، الأمين العام لحزب مشروع تونس، محسن مرزوق، عن إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مرزوق في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بالفايسبوك بأنه وبعد ظهور أعراض الزكام عليه منذ الاثنين الماضي، اجرى تحاليل الجمعة 8 جانفي أثبتت اصابته بالفيروس معلنا أنه سيخضع للحجر الصحي المنزلي.


سلامات





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