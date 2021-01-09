الديوانة تقاضى اذاعة اي أف أم بسبب مداخلة لمواطن اتهم عون ديوانة بشبهة سرقة أدباش في ميناء حلق الوادي

أعلن السبت 9 جانفي، الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة هيثم الزناد أنه تقرر مقاضاة اذاعة اي أف أم بسبب ما وصفه تجني الاذاعة على الديوانة.
وفي تصريح لراديو ماد اتهم هيثم الزناد اذاعة اي أف أم بالثلب واستهداف الديوانة وتعمد تحريف تصريحات مواطن بالخارج حول سرقة أدباش من ميناء حلق الوادي.
يذكر أن مواطنا بالخارج أكد انه وبعد ارسال ادباش عبر ميناء حلق الوادي تم التفطن الي وجود ادباش غير موجودة مقابل وجود معطف به اوراق وهاتف جوال وبطاقة عامل بالميناء badge مشيرا في المقابل الي أن بطاقة تعريف هذا الشخص تشير الي أنه عامل بمقهى.
وتساءل المواطن عن سبب تواجد معطف عامل بمقهى في الميناء داعيا الديوانة الي الرجوع الي كاميرات المراقبة لتحميل المسؤوليات فيما أكدت الصحفية باذاعة اي أف أم انها ستتابع المسألة.
وفي تصريح لراديو ماد اتهم هيثم الزناد اذاعة اي أف أم بالثلب واستهداف الديوانة وتعمد تحريف تصريحات مواطن بالخارج حول سرقة أدباش من ميناء حلق الوادي.
يذكر أن مواطنا بالخارج أكد انه وبعد ارسال ادباش عبر ميناء حلق الوادي تم التفطن الي وجود ادباش غير موجودة مقابل وجود معطف به اوراق وهاتف جوال وبطاقة عامل بالميناء badge مشيرا في المقابل الي أن بطاقة تعريف هذا الشخص تشير الي أنه عامل بمقهى.
وتساءل المواطن عن سبب تواجد معطف عامل بمقهى في الميناء داعيا الديوانة الي الرجوع الي كاميرات المراقبة لتحميل المسؤوليات فيما أكدت الصحفية باذاعة اي أف أم انها ستتابع المسألة.
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