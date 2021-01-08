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التحضير لإطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في لقاء سعيد بالمشيشي

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 20:41 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الجمعة 8 جانفي 2021 بقصر قرطاج رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي.

ومثل اللقاء وفق بلاغ رئاسة الجمهورية, مناسبة لتبادل التهاني بحلول السنة الإدارية الجديدة، والتأكيد على أن الدولة واحدة ومؤسساتها تعمل وفق القانون وفي تكامل.


كما تم التباحث حول الوضع العام بالبلاد وخاصة على المستوى الصحي، والتأكيد على ضرورة الإسراع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218369

MedTunisie  ()  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 21h 03m |           
رئيس الجمهورية بعد ما قام بتكليف وزير الخارجية يستدعي الوزير الاول انها قمة الفوضى



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