وزير الشّؤون الخارجيّة يستقبل سفير جمهوريّة إندونيسيا بتونس.

باب نات -

استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي اليوم 08 جانفي 2021، بمقرّ الوزارة "IkrarNusa Bhakti"، سفير جمهوريّة إندونيسيا بتونس.وأشاد عثمان الجرندي في مستهل اللقاء بعراقة العلاقات التّاريخيّة التي تجمع البلدين والشّعبين الشّقيقين، معبّرا عن الارتياح لمستوى التّنسيق القائم بين تونس وإندونيسيا على المستوى الثّنائي أو في المحافل الإقليميّة والدّوليّة، وخاصّة في منظّمة الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدّولي.وشدّد وزير الشؤون الخارجية على أهميّة إعطاء دفع جديد لعلاقات التّعاون التونسية-الاندونيسية لاسيّما في المجالات التّجاريّة والاقتصادية والأكاديميّة، عبر الاستفادة من الإمكانيّات المُتاحة في البلدين وتكثيف تبادل زيارات كبار المسؤولين.كما أكد عثمان الجرندي على ضرورة العمل على تطوير حجم التبادل التجاري بين تونس واندونيسيا وتسهيل ولوج بعض المنتوجات التّونسيّة إلى الأسواق الاندونيسيّة على غرار التّمور وزيت الزّيتون.ومن جانبه، هنّأ السّفير الاندونيسي وزير الشؤون الخارجية بتولّي تونس هذا الشهر الرّئاسة الدّوريّة لمجلس الأمن الدّولي ، مؤكّدا ما يمثله هذا الاستحقاق الدبلوماسي من مناسبة لمزيد تعميق التّشاور بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.ونوّه "IkrarNusa Bhakti" بتبادل الدعم بين تونس واندونيسيا في ملفات الترشحات صلب المنظمات الإقليمية والدولية وبعلاقات الصداقة البرلمانية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى الزيارة التي سيؤدّيها إل تونس وفد برلماني اندونيسي يضمّ 19 عضوا في الفترة ما بين 16 و20 جانفي 2021 في إطار تنشيط الدّبلوماسيّة البرلمانيّة بين البلدين.من جهة أخرى، أفاد السفير الاندونيسي بمواصلة حكومة بلاده تطوير التعاون مع تونس في مجال التعليم العالي وإيفاد الطلبة الاندونيسيين الراغبين في مواصلة دراستهم في الجامعات التونسية.كما كان اللّقاء مناسبة أيضا لتبادل وجهات النّظر بخصوص تطوّرات عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة الرّاهنة، على غرار الدور الذي تقوم به تونس لإعادة الاستقرار السّياسي والأمني في ليبيا ومواقف بلادنا الثّابتة والمبدئيّة من القضيّة الفلسطينيّة والتّشديد على أهمّية مواصلة التّشاور والتّنسيق بين البلدين بخصوصها.🇮🇩🇮🇩🇹🇳🇹🇳