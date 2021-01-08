بعد فشل الاضراب العام بقفصة، اتحاد الشغل يقرّر تأجيل الاضراب العام بصفاقس المقرّر يوم 12 جانفي

باب نات - أعلن الجمعة 8 جانفي، الاتحاد العام التونسي للشغل أنه تقرر تأجيل الاضراب العام المقرر بجهة صفاقس ليوم 12جانفي2021 الي يوم 17 فيفري.
وبرّر اتحاد الشغل تأجيل الاضراب بتعهّد رئاسة الحكومة بمتابعة النقاط الواردة ببرقية الاضراب الي جانب اتفاق الطرفين على عقد جلسات تفاوض مرتقبة.
وأوضح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، في تصريح اعلامي ان قرار تأجيل الاضراب العام الجهوي، جاء على اثر استجابة الطرف الحكومي في محضر الاتفاق على عدة نقاط وردت في برقية الاضراب، ابرزها تعهده بايفاد فريق عمل حكومي الى صفاقس يوم 18 جانفي الجاري لمتابعة الاشكاليات التنموية العالقة بالجهة، وعقد مجلس وزاري خاص بها يوم 8 فيفري القادم.
ويأتي اعلان الاتحاد تأجيل اضراب صفاقس بعد ما اُعتبر فشلا ذريعا للاضراب العام الذي تم تنفيذه الخميس 7 جانفي بقفصة بحجة المطالبة بحق الجهة في التنمية.
تجدر الاشارة الي ان أسباب اعلان اتحاد الشغل اضرابا عاما بصفاقس أثارت جدلا واسعا باعتبار أن ابرز هذه الأسباب هو رفض أن يكون المستشفى الجديد بالجهة عسكريا.
وقد تلقى الاتحاد موجة من الانتقادات اللاذعة بسبب رفض الصبغة العسكرية للمستشفى واعتبرت كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني ان الاضراب يأتي دفاعا عن بعض العصابات .
تجدر الاشارة الي ان عديد الصفحات على موقع الفايسبوك الي جانب بعض نواب ائتلاف الكرامة أطلقوا حملة لمقاطعة اضرابات الاتحاد.
وبرّر اتحاد الشغل تأجيل الاضراب بتعهّد رئاسة الحكومة بمتابعة النقاط الواردة ببرقية الاضراب الي جانب اتفاق الطرفين على عقد جلسات تفاوض مرتقبة.
وأوضح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، في تصريح اعلامي ان قرار تأجيل الاضراب العام الجهوي، جاء على اثر استجابة الطرف الحكومي في محضر الاتفاق على عدة نقاط وردت في برقية الاضراب، ابرزها تعهده بايفاد فريق عمل حكومي الى صفاقس يوم 18 جانفي الجاري لمتابعة الاشكاليات التنموية العالقة بالجهة، وعقد مجلس وزاري خاص بها يوم 8 فيفري القادم.
ويأتي اعلان الاتحاد تأجيل اضراب صفاقس بعد ما اُعتبر فشلا ذريعا للاضراب العام الذي تم تنفيذه الخميس 7 جانفي بقفصة بحجة المطالبة بحق الجهة في التنمية.
تجدر الاشارة الي ان أسباب اعلان اتحاد الشغل اضرابا عاما بصفاقس أثارت جدلا واسعا باعتبار أن ابرز هذه الأسباب هو رفض أن يكون المستشفى الجديد بالجهة عسكريا.
وقد تلقى الاتحاد موجة من الانتقادات اللاذعة بسبب رفض الصبغة العسكرية للمستشفى واعتبرت كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني ان الاضراب يأتي دفاعا عن بعض العصابات .
تجدر الاشارة الي ان عديد الصفحات على موقع الفايسبوك الي جانب بعض نواب ائتلاف الكرامة أطلقوا حملة لمقاطعة اضرابات الاتحاد.
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