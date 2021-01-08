باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 8 جانفي 2021 بقصر قرطاج، الفريق حبيب الضيف مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع. وتناول اللقاء جملة من المسائل ذات العلاقة باستعداد قواتنا المسلّحة العسكرية للذود عن الدولة ومؤسساتها وعن الوطن وحرمته.
رئيس الجمهورية يستقبل مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع.
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