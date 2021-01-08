وزير الشؤون الثقافية يدشّن مكتبة الكاتب والناقد السينمائي الراحل محمد محفوظ بمدينة الثقافة

باب نات -

دشّن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمّار ظهر اليوم الجمعة 08 جانفي 2021 بالمركز الوطني للسينما والصّورة بمدينة الثقافة مكتبة محمد محفوظ، وهو فضاء جديد سيخصّص لاستقبال طلاّب المعلومة في مجال السمعي البصري وكل ما يتعلّق بالفنّ السابع من مراجع ونشريات محلّية وعالمية.وكان ذلك بحضور السادة يوسف بن ابراهيم رئيس الديوان وسليم الدرقاشي المدير العام للمركز الوطني للسينما والصّورة وطارق بن شعبان المدير الفنّي للمكتبة السينمائية، إلى جانب عائلة فقيد الساحة الثقافية الكاتب والنّاقد الصحفي محمد محفوظ.وستتيح مكتبة محمد محفوظ الفرصة لكل الباحثين عن المعلومة عددا هاما من المراجع الورقية من كتب ومجلاّت ونشريات يفوق عددها ال1600 مرجع، إلى جانب السعي إلى رقمنة الكتب والمراجع القديمة القيّمة ليتسنّى استغلالها على نطاق واسع من قبل روّاد المكتبة.ومن المنتظر أن تشهد مكتبة محمد محفوظ أيضا فتح قاعة مشاهدة وعرض للباحثين الراغبين في استعارة بعض الأفلام على عين المكان وفي جناح مخصصّ للغرض.