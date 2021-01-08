رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد: تونس نموذج يُدرّس في الفساد والنقابات أحد الأسباب الرئيسية في انهيار المؤسسات العمومية

قال الخميس 7 جانفي، رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي، ان النقابات هي السبب الرئيسي في انهيار الادارة التونسية.وفي تصريح لاذاعة شمس, نبّه الميساوي الي أن كل مسؤول اداري يريد الاصلاح والتصدي لشكل من أشكال الفساد، يصطدم بنقابات وببيانات رسمية عن النقابة وقال على سبيل المثال "هناك نقابات تعترض حتى على استعمال بصمة اليد لتسجيل الحضور وتحتج لمجرد مساءلة عون لم يقم بواجباته".وأشار الميساوي الي انه لا يمكن اختزال ازمة الادارة التونسية والقطاع العام في النقابات فقط وحمل أيضا المسؤولية للدولة التى قال انها أغرقت الوظيفة العمومية بالأعوان ليرتفع عددهم من 250 الف في 2010 الي حوالي 700 الف حاليا.وشدد على ضرورة تحييد الإدارة التونسية على السلطة السياسية لضمان الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في الإدارة.واعتبر ان تونس اليوم نموذج يدرس في الفساد مشيرا الي وجود لوبيات تتحكم في التعيينات وأن هناك مسؤولين في أعلى هرم الدولة يتم تعيينهم لحماية مصالح اللوبيات.كما أفاد بأن القوانين يتم وضعها على مقاس اللوبيات وأن هذه القوانين تم تفتيتها كما تم تفتيت المؤسسات لخلق ثغرات جعلت الدولة عاجزة أمام أكبر ملف في تونس وهو ملف التهرب الضريبي وغير قادرة على جمع الضرائب والاداءات.وقال الميساوي "الناس الي تربات في الفساد ومتمعشة منو، اقوى مالقانون وأقوى مالناس الي تحب تصلّح وقد وقعت عديد المحاولات للإصلاح لكن تم احباطها".