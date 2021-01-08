ناجي جلول: اقترحت علي بن علي إنشاء كازينوهات ليلية على الحدود مع ليبيا"

كشف الوزير السابق ناجي جلول في حوار مع صفحة "فانفست" على الفايسبوك بانه اقترح على الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إنشاء كازينوهات وملاهي ليلية وسلسلة مطاعم ونزل على طول الحدود مع ليبيا.وأضاف ناجي جلول " اردت من بن علي إنشاء تلك الكازينوهات، حتى يرتادها الليبيون وينفقوا أموالهم هناك.وأوضح بأن هذه الطريقة هي المثلى لتنمية هذه المناطق المهمشة على غرار أرخبيل قرقنة وولاية القصرين، أسوة بولاية لافاس فيغاس الأمريكية.وأضاف بأن تونس رفضت في وقت سابق في عهد محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي أموالا طائلة من ليبيا ما تسبب في رحيلها إلى وجهات أخرى لذلك فهو من أنصار تحويل تونس إلى جنة ضريبية.