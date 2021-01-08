   Farid - بقى عايز تنساني  

ناجي جلول: اقترحت علي بن علي إنشاء كازينوهات ليلية على الحدود مع ليبيا"

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 08:07 قراءة: 0 د, 34 ث
كشف الوزير السابق ناجي جلول في حوار مع صفحة "فانفست" على الفايسبوك بانه اقترح على الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إنشاء كازينوهات وملاهي ليلية وسلسلة مطاعم ونزل على طول الحدود مع ليبيا.
وأضاف ناجي جلول " اردت من بن علي إنشاء تلك الكازينوهات، حتى يرتادها الليبيون وينفقوا أموالهم هناك.
وأوضح بأن هذه الطريقة هي المثلى لتنمية هذه المناطق المهمشة على غرار أرخبيل قرقنة وولاية القصرين، أسوة بولاية لافاس فيغاس الأمريكية.
وأضاف بأن تونس رفضت في وقت سابق في عهد محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي أموالا طائلة من ليبيا ما تسبب في رحيلها إلى وجهات أخرى لذلك فهو من أنصار تحويل تونس إلى جنة ضريبية.





Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 218315

Karimyousef  (France)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 12h 03m |           
بن على و قع أستعماله من قبل جزء كبير من اليسار و خصوصا الوطد لضرب خصومه و هو ما يفسر شراسة التعذيب و التنكيل الذي تعرض له المساجين السياسيين تحت حكم بن على

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 11h 31m |           
و ذلك منتهى "الفكر التنموي التنويري" الذي يمكن أن ينصح به جهلول و أمثاله. غاية مناهم السكر و العهر، لا يستطيعون الذهاب بعيدا للتطور التكنولوجي و العلمي و الصناعي و البحوث بأنواعها، فهي لا تشفي غليلهم لتحقيق "تنمية مستدامة" كما تفعل الكازينوهات.

Mahdibey  ()  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 11h 19m |           
وجهو وجه "تبارناجي" من البريمة. ربّي يفرّج عليه

Karimyousef  (France)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 11h 16m |           
الوطد الابن المدلل لبن على.

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 10h 33m |           
وزير التربية بعد الثورة كان قد اقترح علي بن علي إنشاء كازينوهات ليلية على الحدود مع ليبيا
وزير للتربية كان مقربا من بن علي واقترح عليه انشاء كزينوهات ليلية
الا لعنة الله على من كان سببا في تسميته وزير تربية
يجب فضحه ومحاسبته وجعله عبرة لغيره

Aziz75  (France)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 10h 08m |           
طلعت طاسة منقوبة من الجهتين. ناس تفكر كيف يبعثوا الأمل في الإنسان حتى يخرجوا من الظلمة الداكن لونها من التخلف و الإنحطاط، و يرفعوا رؤوسهم إلى السماء دون تكبر و يلبسوا لباس الكرامة و العزة و الثقة بالنفس و يرفعوا من القيم الإنسانية السمحة و يتخلصوا من الإستعمار نهائيا، و هذا أستاذ التاريخ،لم يفهم و لم يستوعب الدروس التاريخ. لا أعلم إن قرأت فكرة و رأي إبن خلدون في التاريخ و ما على الإنسان أن يستوعب منه أم لا. همكم الوحيد،المجون و الفسوق و المال
الحرام. لا تنزل بركة السماء على شعب مكبل بالأفكار و النظريات السوداء و الحمقاء.

Delavant  (France)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 09h 35m |           
Quand le comique atteins des degrés de nullité en dessous du Zéro. Venant de la part d'un soit disant intellectuel qui plus est penseur et politique le tout à la fois ça devient inquiétant. Qui sont ils ces égocentriques pour nous imposer cette nuisance intellectuelle et médiatique de manière constante depuis la révolution

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 09h 30m |           
يا جلول بن علي طلع اشرف ننك



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