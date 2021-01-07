الداخلية تجدد الدعوة لإحترام توقيت حظر الجولان مؤكدة عزمها مقاضاة وتخطية كل مخالف

جددت وزارة الدّاخليّة،في بلاغها الصادر مساء اليوم الخميس، الدعوة لعموم المواطنين إلى احترام توقيت انطلاق حظر الجولان بكل دقة (الثامنة ليلا)، كما تؤكد وأنّ وحداتها ستواصل التّطبيق الجدّي للتّراتيب الجاري بها العمل في هذا الخصوص على كلّ المخالفين.وأكدت الداخلية أنها تعول على تفهّم وتعاون المواطنين في دعم مجهودات الوحدات الأمنية في الحفاظ على الصحة العامة والتوقي من العدوى السريعة لهذه الجائحة.وورد في ذات البلاغ انه وفي إطار مواصلة تطبيق مقتضيات البروتوكول الصّحي بما في ذلك فرض حظر التّجوال من السّاعة الثّامنة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي، تواصل الوحدات الأمنيّة من أمن وحرس وطنيّين تسجيل عدد هامّ من المخالفات في شأن مواطنين لم يحترموا هذه المقتضيات، وهو ما قد يعرّضهم إلى تتبعات عدلية وخطايا مالية.