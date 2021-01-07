الطبوبي: الحوار الوطني هدفه انهاء الخصومات وتقديم الحلول لإنقاذ البلاد

نفى الخميس 7 جانفي، الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي ما يُروّج له البعض من أن الحوار الوطني هدفه تغيير الحكومة والمرور الي انتخابات مبكرة.وخلال استضافته على أمواج موزاييك أف أم، أكد الطبوبي أن الهدف من الحوار هو انهاء الخصومات ومساهمة جميع الأطراف في تقديم الحلول لإنقاذ البلاد.وقال الطبوبي " السب والشتم والتراشق بالتهم يجب ان يتوقف، يزي مالعرك، آن الأوان للعقلانية والحوار وايجاو نقعدو عالطاولة لأن بلادنا تستحق الأفضل".