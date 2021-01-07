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الطبوبي: الحوار الوطني هدفه انهاء الخصومات وتقديم الحلول لإنقاذ البلاد

Publié le Jeudi 07 Janvier 2021 - 15:37 قراءة: 0 د, 24 ث
نفى الخميس 7 جانفي، الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي ما يُروّج له البعض من أن الحوار الوطني هدفه تغيير الحكومة والمرور الي انتخابات مبكرة.

وخلال استضافته على أمواج موزاييك أف أم، أكد الطبوبي أن الهدف من الحوار هو انهاء الخصومات ومساهمة جميع الأطراف في تقديم الحلول لإنقاذ البلاد.


وقال الطبوبي " السب والشتم والتراشق بالتهم يجب ان يتوقف، يزي مالعرك، آن الأوان للعقلانية والحوار وايجاو نقعدو عالطاولة لأن بلادنا تستحق الأفضل".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218279

MedTunisie  ()  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 18h 05m |           
لماذا لم يساهم الاتحاد بهدنة اجتماعية لانجاح الحوار الوطني او مساهمة في تطوير الاقتصاد و التنافس على البرامج

Karimyousef  (France)  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 16h 22m |           
L'UGTT a détruit le pays , ses dirigeants doivent rendre des comptes.



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