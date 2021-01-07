وزارة الداخلية تعلن فتح تحقيق اثر تسريب مجموعة من الوثائق التابعة لمصالحها على مواقع التواصل الاجتماعي

باب نات -

أعلنت الخميس 7 جانفي، وزارة الداخلية عن فتح تحقيق على إثر تعمّد تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالحها على مواقع التّواصل الاجتماعي.وقالت الوزارة في بيانها انه سيتم على ضوء نتائج التحقيق تحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال.يذكر أنه وعلى اثر قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي اقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين تم تسريب عديد البرقيات المتعلقة بقرارات تعيين واعفاء صادرة عن وزير الداخلية المقال الي جانب تسريب برقية لرئيس الحكومة والمتعلقة بالغاء البرقيات المشار اليها.