ياسين العياري: بعد احداث الكابيتول ... ريتوها الشعبوية وين توصل ؟؟

" فترة حكم شعبوية واحدة، قد تهدد قرنين من الديمقراطية و المؤسسات.

الشعبوية ما فيهاش "تجراب"، تجرب تحصل!

جاء في الأثر: السعيد من إتعظ بغيره!

بعد 242 عام من جورج واشنطن و 152 عام من إبراهام لينكون، كفت 4 سنوات حكم شعبوي ليطلق الرصاص في الكنجرس، ليتعطل جوهر كل شيء : الغورة بديلا عن الإنتخابات، الهمجية بديلا عن الإختيار الحر.

تذكروا ما تتندرون به اليوم و تضحكون على العم سام حين ستنتخبون بعد 4 سنوات : الشعبوبة ما فيهاش تجراب!

الفاشية الي تحللها الباب بالديمقراطية، لن تخرج بالديمقراطية و لو تطلب الأمر إطلاق الرصاص، و تبقى خطرا، حتى لو عندك تقاليد عشرات العقود من "الإنتقال السلس".

الديمقراطية التمثيلية في أزمة، أزمة عميقة منذ نشأتها.

قال عنها وينستون تشرشل، أنها أسوأ نظام، لو إستثنينا البقية

الحل لأزمتها هو ربما، الديمقراطية التشاركية!

تطور وسائل التواصل الرقمي قد تحولها من أوتوبيا إلى مستقبل الديمقراطية و خلاصها في حركة تطور طبيعي : معادش نختار شخص يفعل ما يريد لمدة معينة، بل يتم الرجوع لي دوريا، للرقابة على من إنتخبت، لسحب التفويض إن تطلب الأمر، للتقرير مباشرة في الأمور المهمة.

في كل الحالات، الشعبوية لن تكون حلا لأي شيء، الشعبوية كي الماصة :لا يمكن أن تكون إلا أداة هدم، لا أداة بناء"

حذر النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من يؤيدون الشعبوية بانهم سيكونون سببا لانهيار اية ديمقراطية في العالم.وقال العياري ان ما يحصل في الكونغرس الاميركي من قبل انصار دونالد ترامب خير دليل على ما يمكن ان تفعله الشعبوية.