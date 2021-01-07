وفاة المواطن الذي اصيب بطلق ناري في المكنين

أكد المواطن لطفي السويح وفاة ابنه حمزة اليوم الخميس بالمستشفى اثر تعكر حالته الصحية جراء اصابته بطلق ناري في حادثة المكنين.وأكد في مداخلة هاتفية مع اذاعة "الجوهرة أف أم" ان ابنه توفي اليوم متأثرا بإصابته اثر طلق ناري رفقة شخص اخر من طرف عون أمن ليلة رأس السنة بأحد المفترقات في مدينة المكنين من ولاية المنستير.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير قد أصدر يوم الإثنين الفارط، بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمنستير ضدّ عون الأمن الذي أطلق النار على سائق سيارة ومرافقه بالمكنين.وقد تعرض عون الأمن إلى أزمة قلبية إثر قرار إيداعه السجن .