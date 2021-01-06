سامية عبو للمشيشي: وين مشيت كل أبنائك في تونس ولم يسافروا معك..وأتحداك أن تكذّبني

افادت النائبة عن الكتبة الديمقراطية سامية عبو، خلال استضافتها في برنامج ميدي شوالذي يبث عبر أمواج اذاعة " موزاييك" اليوم الأربعاء، على حق الشعب التونسي في معرفة ''أين ذهب ومن التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي في زيارته الأخيرة لفرنسا''.واضافت سامية عبو " المشيشي لم يقل إنه ذهب لأسباب شخصية''.وردّت سامية عبو على تصريح هشام المشيشي ''بأن زيارته لفرنسا لا تهم الشعب التونسي'' قائلة ''يهمنا أين ذهب.. رئيس حكومة ماشي خلسة وياخو تاكسي! ماعندوش الحق يتعفف..".واضافت سامية عبو أن ما يتم الترويج له حول أنه ذهب لزيارة أحد أبنائه لأسباب علاجية، غير صحيح.وقالت في هذا السياق ''الناس تسوّق أن أبناءه سافروا معه.. هذا غير صحيح، أبناؤه مكثوا في تونس، وأتحدّى رئيس الحكومة أن يقوم يتكذيبي''.واضافت ''المفروض وزارة الخارجية تكون على علم.. كيف يذهب دون حراسة ولا حماية؟ كيف لرئيس حكومة أن يتغيّب لأربعة أيام.. وين مشيت؟ مع شكون قعدت؟ شنية الاتفاقات التي أبرمتها".وأضافت سامية عبو ''حتى لو لم تكن زيارة رسمية وكان في عطلة، فعليه إعلام الحكومة''.