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ميناء حلق الوادي: حجز 1013 غرام من المصوغ من الذهب

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 12:57 قراءة: 0 د, 27 ث
في إطار التصدي لمحاولات تهريب المعادن الثمينة عبر الحدود، تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من حجز كمية هامة من المصوغ من الذهب تزن حوالي 1013 غرام متمثلة في فرادي وخلخال قدرت قيمتها ب92 ألف دينار اضافة الى كمية من المصوغ من الفضة تزن حوالي 765 غرام تم ضبطها بحوزة مواطن تونسي مقيم بالخارج قام بإخفائها داخل أغراضه الشخصية وذلك اثناء استعداده للمغادرة في اتجاه ميناء جنوة الإيطالي.
تم تحرير محضر في الغرض وإحالة المشتبه به الى إدارة الأبحاث الديوانية لمزيد التحري والقيام بالتتبعات اللازمة

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