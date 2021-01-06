'انهيار متوقع لجسر': تونس للطرقات السيارة تؤكد أن الفيديو المتداول في السودان

نشرت شركة تونس للطرقات السيارة بلاغا كشفت فيه حقيقة الفيديو المتداول مؤخرا حول 'انهيار متوقع لجسر' في الطريق السيارة صفاقس-قابس على مستوى الغريبة.وأكدت الشركة في بلاغها الصادر يوم أمس الثلاثاء ، أن الفيديو يتعلق بمنشأة مائية في السودان وهو تسجيل قديم وقع تداوله في ديسمبر 2019.وتحدثت الشركة عن وجود إصلاحات جارية في الوقت الحالي بالمنشأة المائية بالنقطة الكيلومترية 292 بمنطقة الشعال، وهي تندرج في إطار رفع تحفظات وليس لها أي تداعيات على سلامة المنشأة وسلامة مستعملي الطريق.