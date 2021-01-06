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'انهيار متوقع لجسر': تونس للطرقات السيارة تؤكد أن الفيديو المتداول في السودان

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 07:54 قراءة: 0 د, 24 ث
نشرت شركة تونس للطرقات السيارة بلاغا كشفت فيه حقيقة الفيديو المتداول مؤخرا حول 'انهيار متوقع لجسر' في الطريق السيارة صفاقس-قابس على مستوى الغريبة.
وأكدت الشركة في بلاغها الصادر يوم أمس الثلاثاء ، أن الفيديو يتعلق بمنشأة مائية في السودان وهو تسجيل قديم وقع تداوله في ديسمبر 2019.

وتحدثت الشركة عن وجود إصلاحات جارية في الوقت الحالي بالمنشأة المائية بالنقطة الكيلومترية 292 بمنطقة الشعال، وهي تندرج في إطار رفع تحفظات وليس لها أي تداعيات على سلامة المنشأة وسلامة مستعملي الطريق.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218186

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 06 Janvier 2021 à 08h 46m |           
إلى باب نات
المقال يذكر ان الفيديو المتداول في السودان بينما بلاغ تونس للطرقات السيارة يتحدث عن منطقة السودان التي تقع في معتمدية الغريبة من ولاية صفاقس
الرجاء الاصلاح لرفع الالتباس فالفيديو مسحل في تونس في منطقة السودان وليس في بلاد السودان كما ورد في المقال



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