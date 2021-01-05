قتيل جراء تفجير وسط العاصمة الصومالية

الأناضول -

مقديشو- قتل شخص وأصيب 3 آخرون، مساء الثلاثاء، في تفجير استهدف سيارة المتحدث باسم الشرطة الصومالية صديق آدم، وسط العاصمة مقديشو، بحسب مصدر أمني.وأفاد مصدر في الشرطة، للأناضول، بأن التفجير ناتج عن لغم أرضي، وضع في شارع "21 أكتوبر" بحي وابري، وجرى تفجيره لحظة مرور سيارة آدم.وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المتحدث باسم الشرطة لم يكن في السيارة لحظة التفجير.وأوضح أن التفجير أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفيات بالعاصمة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 20:00 تغ، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي "الشباب" الذين غالبا ما يقفون وراء الهجمات التي تستهدف مسؤولين أمنيين وحكوميين.