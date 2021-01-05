الجرندي يستقبل القنصل الشّرفي للجمهوريّة التّونسية بمدينة بنغالور الهنديّة

باب نات -

إستقبل عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، يوم 04 جانفي 2021 بمقرّ الوزارة، "شابينا سلطانة/Shabeena Soltana"، القنصل الشّرفي للجمهوريّة التّونسية بمدينة "بنغالور/Bengaluru" الهنديّة، التي تؤدّي زيارة عمل إلى بلادنا، رفقة وفد هندي، من 28 ديسمبر 2020 إلى 10 جانفي 2021، وذلك في إطار مزيد دعم جهود الحكومة لترويج المنتوجات التّونسية بالسّوق الهنديّة.وفي مستهلّ اللّقاء، أعرب الوزير عن تقديره لما تبذله شابينا من جهود بالتّعاون مع سفارتنا بنيودلهي للتّعريف بالوجهة التّونسية وبما تزخر به بلادنا من فرص إستثمار في عديد المجالات،وأكّد الوزير على أهمّية عقد الدّورة المقبلة للّجنة التّونسية-الهنديّة المشتركة حتّى تكون مناسبة لبحث الأطر القانونيّة الملائمة لتسهيل ولوج بعض السّلع التّونسية إلى الهند كمرحلة أولى لإبرام إتّفاق تجاري تفاضلي بين البلدين، مشدّدا على ضرورة تنويع الصّادرات التّونسية إلى السّوق الهنديّة على غرار التّمور والقوارص.ومن جانبها، نوّهت شابينا بالدّعم الذي حظيت به من الهياكل التّونسية المعنيّة لعمليّة الإطلاق المبدئي للعلامة التّجارية لزيت الزّيتون التّونسي كخطوة أولى لترويج هذا المنتوج في الأسواق الآسيويّة الواعدة مثل السّوق الإندونيسيّة والماليزيّة واليابانيّة، فضلا عن السّوق الهنديّة. كما أكّدت على مزيد بذل الجهد من أجل التّرويج للوجهة السّياحية التّونسية من خلال عقد لقاءات مع وكالات الأسفار الهنديّة ببنغالور والمشاركة في تظاهرات سياحيّة في ولاية "كارناتاكا"، مشيرة إلى إمكانيّة الإستفادة من مجال السّياحة الإستشفائيّة.