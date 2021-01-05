   Abdelwahab - الكرنك  

ياسين العياري: ليست هنالك دولة محترمة تقبل شراء الخطوط التونسية ولو دفعنا نحن لهم

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 10:06 قراءة: 1 د, 33 ث
سخر النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من المخاوف بخصوص بيع الخطوط التونسية.

وقال العياري " شكون يشري أسطول هرم، إدارة و طريقة تسيير تعود للقرن الماضي، عدد موظفين غير مقبول، عدد وجهات ضعيف جدا، فساد و سوء تصرف، مديونية كبرى مضيفا "وروسكم، في عالم اليوم، كان ننصبوا بيها و نزيدوهم فلوس، ما يشريها حد، فكفوا عن الأوهام رجاء! بلا يحبوا يبيعوا تونسار بلا بلوط".


وكتب ياسين العياري في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية :

"يضحكونني جدا، هؤلاء الخائفون أن تباع الخطوط الجوية التونسية.
يضحكونني لأنهم يعتقدون، أن هناك من يرغب في شرائها!
لا، عمرهم لا القطريين، لا الإماراتيين، لا السعوديين، لا جزر الوقواق، لا حبوا يشريو الخطوط التونسية! غلطوكم و وهم في وهم و كلام فارغ!
شكون يشري أسطول هرم، إدارة و طريقة تسيير تعود للقرن الماضي، عدد موظفين غير مقبول، عدد وجهات ضعيف جدا، فساد و سوء تصرف، مديونية كبرى..
وروسكم، في عالم اليوم، كان ننصبوا بيها و نزيدوهم فلوس، ما يشريها حد، فكفوا عن الأوهام رجاء! بلا يحبوا يبيعوا تونسار بلا بلوط.
ثمة شركات طيران، مهتمة فقط ببعض الإتفاقيات الجوية، ترغب في الإستفادة من موقعنا،من مطار تونس قرطاج، لتحويل رحلات إلى أوروبا و إفريقيا! فقط!
في مرحلة ما علينا أن نتحلى بالشجاعة و ننظر للأمور كما هي.
حتى و إن رغبنا و نحن لا نرغب، في بيع الخطوط التونسية بحشيشها بريشها، الأمر غير ممكن أمام وضعيتها، نحن فقط أمام حلين : إصلاحها و إعادة هيكلتها بعمق و جدية أو إعلان إفلاسها.
بالتوفيق للرئيسة المديرة العامة الجديدة، لن يكون الأمر سهلا!
كيف عندك قطار خارب، بلا وقود، على سكة معوجة، حتى إن أتيت بأحسن سائق قطارات في العالم، لن يتحرك القطار!
الخطوط التونسية، تحتاج إلى حوار عميق، جاد، مسؤول، حول ما نحن فاعلون و بأي تكاليف و كيف، حوار سياسي/ تقني/ نقابي يتقاسم فيه الجميع الفاتورة بشجاعة لإصلاح هيكلي عميق مادام الأمر قد يكون مازال ممكنا.. قبل أن تصبح "الغزالة" ماض "


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218126

Ifrit  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 11h 39m |           
Pour la premiere fois je donne raison à un politicien tunisien, et pour la premiere fois un tunisien descend sur terre et voit la situation de tous ce qui est tunisen d`un oeil objectif. Alors soyons raisonnables, notre huile d^olive, notre datte, nos plages, hotels, tunisair etc ne valent plus rien. La concurrence nous a distancée, le monde avance et la tunisie recule. C`est malheureusement la réalité.

RIADH  (France)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 11h 18m |           
Je partage son avis à 100%, généralement l’acquisition se fait sur la base du potentiel après transformation, et tunisair n’a pas ce potentiel car en plus des dettes et la vielle flotte, la compagnie beigne dans la corruption et les acteurs politiques/syndicalistes sont la raison de cette faillite. Bonne chance à la nouvelle pdg, mais à mon avis elle a été jetée dans la gueule du loup. Mais qui sait peut être elle réussira à faire qq chose la ou
les autres ont échoué



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 05 جانفي 2021 | 21 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:19 14:59 12:32 07:32 06:00
11°
 15° % 40 :الرطــوبة
تونــس
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-717°-821°-1019°-1226°-15
  • Avoirs en devises
    22945,2

  • (4 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,32555 DT        1$ =2,70466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 jan)   3234,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة