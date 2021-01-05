ياسين العياري: ليست هنالك دولة محترمة تقبل شراء الخطوط التونسية ولو دفعنا نحن لهم

سخر النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من المخاوف بخصوص بيع الخطوط التونسية.وقال العياري " شكون يشري أسطول هرم، إدارة و طريقة تسيير تعود للقرن الماضي، عدد موظفين غير مقبول، عدد وجهات ضعيف جدا، فساد و سوء تصرف، مديونية كبرى مضيفا "وروسكم، في عالم اليوم، كان ننصبوا بيها و نزيدوهم فلوس، ما يشريها حد، فكفوا عن الأوهام رجاء! بلا يحبوا يبيعوا تونسار بلا بلوط"."يضحكونني جدا، هؤلاء الخائفون أن تباع الخطوط الجوية التونسية.يضحكونني لأنهم يعتقدون، أن هناك من يرغب في شرائها!لا، عمرهم لا القطريين، لا الإماراتيين، لا السعوديين، لا جزر الوقواق، لا حبوا يشريو الخطوط التونسية! غلطوكم و وهم في وهم و كلام فارغ!شكون يشري أسطول هرم، إدارة و طريقة تسيير تعود للقرن الماضي، عدد موظفين غير مقبول، عدد وجهات ضعيف جدا، فساد و سوء تصرف، مديونية كبرى..وروسكم، في عالم اليوم، كان ننصبوا بيها و نزيدوهم فلوس، ما يشريها حد، فكفوا عن الأوهام رجاء! بلا يحبوا يبيعوا تونسار بلا بلوط.ثمة شركات طيران، مهتمة فقط ببعض الإتفاقيات الجوية، ترغب في الإستفادة من موقعنا،من مطار تونس قرطاج، لتحويل رحلات إلى أوروبا و إفريقيا! فقط!في مرحلة ما علينا أن نتحلى بالشجاعة و ننظر للأمور كما هي.حتى و إن رغبنا و نحن لا نرغب، في بيع الخطوط التونسية بحشيشها بريشها، الأمر غير ممكن أمام وضعيتها، نحن فقط أمام حلين : إصلاحها و إعادة هيكلتها بعمق و جدية أو إعلان إفلاسها.بالتوفيق للرئيسة المديرة العامة الجديدة، لن يكون الأمر سهلا!كيف عندك قطار خارب، بلا وقود، على سكة معوجة، حتى إن أتيت بأحسن سائق قطارات في العالم، لن يتحرك القطار!الخطوط التونسية، تحتاج إلى حوار عميق، جاد، مسؤول، حول ما نحن فاعلون و بأي تكاليف و كيف، حوار سياسي/ تقني/ نقابي يتقاسم فيه الجميع الفاتورة بشجاعة لإصلاح هيكلي عميق مادام الأمر قد يكون مازال ممكنا.. قبل أن تصبح "الغزالة" ماض "