   Abdelwahab - الكرنك  

حالة احتقان بالمنستير على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد أمني

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 21:10 قراءة: 0 د, 30 ث
أكد مراد بن صالح ، كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير لاذاعة الديوان أف أم، تسجيل حالة من الاحتقان مساء الاثنين، أمام قسم الاستعجالي بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير على خلفية اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الأمني الذي أطلق النار على شابين بمدينة المكنين ليلة رأس السنة الميلادية.

وأوضح بن صالح، أن الأمني قد تعرّض لوعكة صحية حادّة على إثر ابلاغه بالقرار الصادر في شأنه، تم على اثره نقله لقسم الاستعجالي بالمستشفى المذكور.


وللاشارة فإن النيابة العمومية بالمنستير أصدرت مساء يوم الاثنين بطاقة إيداع بالسجن ضد الأمني الذي أطلق النار على شابين في المكنين ليلة رأس السنة الميلادية.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218111

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 08h 38m |           
امني يطلق النار على شخصين في سيارة ويصيبهما
كان بامكانه اطلاق النار على عجلات السيارة واجبارها على التوقف
في الحالة الاولى انتقام لنفسه ممن رفض تطبيق اوامره
وفي الحالة الثانية تطبيق للقانون
وهذا الفرق بين العقاب والتكريم

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 02h 13m |           
سيارة تقتحم حاجز أمني في حالة طوارء هي مذنبة .نقطة الى السطر
يزيو مالترهدين



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