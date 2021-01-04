حالة احتقان بالمنستير على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد أمني

أكد مراد بن صالح ، كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير لاذاعة الديوان أف أم، تسجيل حالة من الاحتقان مساء الاثنين، أمام قسم الاستعجالي بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير على خلفية اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الأمني الذي أطلق النار على شابين بمدينة المكنين ليلة رأس السنة الميلادية.وأوضح بن صالح، أن الأمني قد تعرّض لوعكة صحية حادّة على إثر ابلاغه بالقرار الصادر في شأنه، تم على اثره نقله لقسم الاستعجالي بالمستشفى المذكور.وللاشارة فإن النيابة العمومية بالمنستير أصدرت مساء يوم الاثنين بطاقة إيداع بالسجن ضد الأمني الذي أطلق النار على شابين في المكنين ليلة رأس السنة الميلادية.