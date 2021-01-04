المغزاوي : 'ربّما في زيارة المشيشي الأخيرة الى فرنسا وقعت لقاءات مع جهات تحاول دفع تونس للتطبيع'

قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي خلال حضوره يوم الاثنين في برنامج 'هنا تونس ' على موجات ديوان أف أم ان زيارة رئيس الحكومة الأخيرة الى فرنسا تثير نقاط استفهام كبيرة مشددا على ضرورة ان توضح رئاسة الحكومة أبعاد هذه الزيارة.
وأضاف المغزاوي قائلا :' لدينا معلومات نتمنى أن لا تكون صحيحة ... ربما في الزيارة صارت لقاءات مع بعض الجهات التي تحاول دفع البلاد للتطبيع ' مع الكيان الصهيوني.
وأكد المغزاوي ذاته أنه من حق رئيس الحكومة القيام بزيارة خاصة او عائلية و لكن كان على رئاسة الحكومة ان تصدر بلاغا في الغرض و توضح أسباب الزيارة' .
ورفض المغزاوي الكشف عن هذه الأطراف مشيرا الى ان معلوماته غير دقيقة مائة بالمائة ، مشددا على أن البعض في الداخل و الخارج يدفع بالمشيشي في هذا الاتجاه و يحاول مساومة تونس باوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية .
وكان رئيس الحكومة قال في تصريح اعلامي سابق إن تطبيع علاقات تونس مع الكيان الصهيوني"ليس مسألة مطروحة" وذلك بعد أيام من قرار المغرب تطبيع علاقاته رسميا مع هذا الكيان.
وأضاف المغزاوي قائلا :' لدينا معلومات نتمنى أن لا تكون صحيحة ... ربما في الزيارة صارت لقاءات مع بعض الجهات التي تحاول دفع البلاد للتطبيع ' مع الكيان الصهيوني.
وأكد المغزاوي ذاته أنه من حق رئيس الحكومة القيام بزيارة خاصة او عائلية و لكن كان على رئاسة الحكومة ان تصدر بلاغا في الغرض و توضح أسباب الزيارة' .
ورفض المغزاوي الكشف عن هذه الأطراف مشيرا الى ان معلوماته غير دقيقة مائة بالمائة ، مشددا على أن البعض في الداخل و الخارج يدفع بالمشيشي في هذا الاتجاه و يحاول مساومة تونس باوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية .
وكان رئيس الحكومة قال في تصريح اعلامي سابق إن تطبيع علاقات تونس مع الكيان الصهيوني"ليس مسألة مطروحة" وذلك بعد أيام من قرار المغرب تطبيع علاقاته رسميا مع هذا الكيان.
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