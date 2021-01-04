المغزاوي : 'ربّما في زيارة المشيشي الأخيرة الى فرنسا وقعت لقاءات مع جهات تحاول دفع تونس للتطبيع'

قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي خلال حضوره يوم الاثنين في برنامج 'هنا تونس ' على موجات ديوان أف أم ان زيارة رئيس الحكومة الأخيرة الى فرنسا تثير نقاط استفهام كبيرة مشددا على ضرورة ان توضح رئاسة الحكومة أبعاد هذه الزيارة.وأضاف المغزاوي قائلا :' لدينا معلومات نتمنى أن لا تكون صحيحة ... ربما في الزيارة صارت لقاءات مع بعض الجهات التي تحاول دفع البلاد للتطبيع ' مع الكيان الصهيوني.وأكد المغزاوي ذاته أنه من حق رئيس الحكومة القيام بزيارة خاصة او عائلية و لكن كان على رئاسة الحكومة ان تصدر بلاغا في الغرض و توضح أسباب الزيارة' .ورفض المغزاوي الكشف عن هذه الأطراف مشيرا الى ان معلوماته غير دقيقة مائة بالمائة ، مشددا على أن البعض في الداخل و الخارج يدفع بالمشيشي في هذا الاتجاه و يحاول مساومة تونس باوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية .وكان رئيس الحكومة قال في تصريح اعلامي سابق إن تطبيع علاقات تونس مع الكيان الصهيوني"ليس مسألة مطروحة" وذلك بعد أيام من قرار المغرب تطبيع علاقاته رسميا مع هذا الكيان.