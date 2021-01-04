   Abdelwahab - الكرنك  

المغزاوي : 'ربّما في زيارة المشيشي الأخيرة الى فرنسا وقعت لقاءات مع جهات تحاول دفع تونس للتطبيع'

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 21:06 قراءة: 0 د, 52 ث
قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي خلال حضوره يوم الاثنين في برنامج 'هنا تونس ' على موجات ديوان أف أم ان زيارة رئيس الحكومة الأخيرة الى فرنسا تثير نقاط استفهام كبيرة مشددا على ضرورة ان توضح رئاسة الحكومة أبعاد هذه الزيارة.


وأضاف المغزاوي قائلا :' لدينا معلومات نتمنى أن لا تكون صحيحة ... ربما في الزيارة صارت لقاءات مع بعض الجهات التي تحاول دفع البلاد للتطبيع ' مع الكيان الصهيوني.


وأكد المغزاوي ذاته أنه من حق رئيس الحكومة القيام بزيارة خاصة او عائلية و لكن كان على رئاسة الحكومة ان تصدر بلاغا في الغرض و توضح أسباب الزيارة' .

ورفض المغزاوي الكشف عن هذه الأطراف مشيرا الى ان معلوماته غير دقيقة مائة بالمائة ، مشددا على أن البعض في الداخل و الخارج يدفع بالمشيشي في هذا الاتجاه و يحاول مساومة تونس باوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية .

وكان رئيس الحكومة قال في تصريح اعلامي سابق إن تطبيع علاقات تونس مع الكيان الصهيوني"ليس مسألة مطروحة" وذلك بعد أيام من قرار المغرب تطبيع علاقاته رسميا مع هذا الكيان.





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 218110

Aziz75  (France)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 10h 38m |           
هذا ما جناه على تونس اليسار و القومجيين و إتحاد الخراب ،بإرتكابكم طعنة في ظهر الإقتصاد بكثرة المزايدات و الإضربات العشوائية ،لأمور إديولوجية رخيسة. الحكومة أيديها مكتوفة لإرتباط الإقتصاد بالعلم الغربي الذي منذ سنين طويلة برمج لهذه المهمة القذارة.

Mohamedjerba  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 08h 37m |           
إنسان يتكلم في حاجة وإقول موش أمثبت شوف هكة المعلومة اللي جابهة يا ثبت في معلوماتك وإلا سكر فمك

Karimyousef  (France)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 22h 53m |           
تونس ليست احسن أو أفضل من المانيا أو فرنسا أو دول شمال اوروبا التى لديها كلها علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل.اسرائييل لم ترمي ببراميل حارقه و متفجرة على شعبها.

Sly  (Tunisia)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 22h 22m |           
هذا اتعس سياسي فى تونس على الإطلاق



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