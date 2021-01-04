رئيس الحكومة يجري محادثة هاتفية مع الوزير الأول الجزائري

باب نات -

أجرى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الاثنين 04 جانفي 2021 اتصالا هاتفيا مع نظيره الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد.وتطرقت المكالمةوفق بلاغ القصبة, إلى علاقات التعاون المثمرة والمتميزة التي تربط البلدين، والتي تستند إلى روابط الأخوة وحسن الجوار، والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة.وأكد الجانبان على ضرورة مزيد العمل على ترسيخ سنة التشاور بين قيادتي البلدين، من خلال تواتر الزيارات واللقاءات بين مسؤولي البلدين على جميع المستويات، وشدّدا على أن الفضاء المغاربي يجب أن يكون فضاء تعاون وسلام.كما استعرض رئيس الحكومة ونظيره الجزائري أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الذي يشمل المجالات الأمنية والعسكرية والقنصلية إلى جانب التباحث حول ضرورة تطوير التعاون في المجال الاقتصادي وإقرار امتيازات تفاضلية للسلع التونسية والجزائرية المنتجة على مستوى الولايات الحدودية في إطار التشجيع على الاستثمار في الشريط الحدودي المشترك، ومزيد تنمية المناطق الحدودية.وتناولت المحادثة سبل تنسيق المواقف الثنائية حول القضايا الإقليمية المشتركة، والإسراع بتنظيم الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.ووجّه الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد بهذه المناسبة دعوة لرئيس الحكومة هشام مشيشي لزيارة الجزائر الشقيقة في أقرب الآجال.