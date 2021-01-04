بلدية بنزرت تكذّب اتهامها من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بالانخراط في التطبيع وتحمّله مسؤولية أي ضرر مادي او معنوي يلحق موظفيها

باب نات -

نشرت الاثنين 4 جانفي، بلدية بنزرت بيانا نفت من خلاله الاتهامات الموجهة لها من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بالانخراط في التطبيع مع اسرائيل اثر قرار البلدية الالتحاق بمنظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام".وبينت البلدية ان قرار الالتحاق بالمنظمة المذكورة جاء استجابة لدعوة وزارة الخارجية ووزارة البيئة والشؤون المحلية موضحة أن المنظمة تضم قرابة 8 الاف بلدية حول العالم من بينها بلديات ؤصعب المزايدة عليها في مجال التطبيع على غرار بلدية طهران بايران.ونبهت بلدية بنزرت الي ان المغالطات الواردة في بيان اتحاد الشغل وحملة التشويه المرافقة لها تتناسق مع محاولات تعطيل تركيز اللامركزية.واعتبرت البلدية أن محاولات تشويه البلدية والحشد ضدها لا يساعد على ارساء السلم والأمن المحليين مؤكدة انها ستحمل المسؤولية لأصحاب هذه المحاولات وعلى رأسهم اتحاد الشغل لما يمكن ان ينال منها او من موظفيها واعضائها من ضرر مادي او معنوي.يذكر ان الاتحاد الجهوي للشغل اتهم بلدية بنزرت بمحاولة التطبيع على خلفية التحاقها بالمنظمة المشار اليها ودعا الي وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية.