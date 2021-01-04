رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الغاني

باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 4 جانفي 2021 بقصر قرطاج "أنان كاتو" ANNAN CATO المبعوث الخاص للرئيس الغاني والمحمل برسالة إلى رئيس الدولة.

وتناول اللقاء وفق بلاغ رئاسة الجمهورية, روابط الأخوة التاريخية والتعاون القائمة بين تونس وغانا، وأهمية مزيد تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف صلب المنظمات الدولية والإقليمية بما يخدم القضايا التي تهم البلدين والقارة الإفريقية.



