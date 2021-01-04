مخلوف: ميليشات اتحاد الشغل تربّاو وما عادش يمدّو يديهم على نوّاب ائتلاف الكرامة

باب نات -

اشار الاثنين 4 جانفي، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الي العنف اللفظي الذي تعرّض له النائب محمد العفاس من طرف منتسبين لاتحاد الشغل خلال زيارته منذ أيام لمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس.وخلال استضافته في قناة نسمة قال مخلوف ان الأمر الايجابي في هذا الاعتداء الذي تعرّض العفاس هو أن "ميليشيات اتحاد الشغل ترباو وما عاّدش يمدّو يديهم على نواب ائتلاف الكرامة" مذكرا في هذا السياق بالإيقاف الذي تواصل حوالي 7 أشهر للنقابيين الذين سبق لهم الاعتداء بالعنف على العفاس.وعلق قائلا "تربّاو وتعلمو ما عادش يمدو يديهم خاطر يعرفو كي يمدّو يديهم نحطوهم في الحبس".يذكّر انه وخلال زيارته للصخيرة تعرض محمد العفاس لمحاولة طرد من طرف منتسبين لاتحاد الشغل الذين رفعوا في وجهه شعار الله وسوريا وبشار وبس وبالروح بالدم نفديك يا اتحاد.